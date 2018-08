Ronaldo trascina il calcio italiano | negli Usa boom di abbonamenti tv

Mondiali 2018 - Portogallo-Marocco : Cristiano Ronaldo pronto a trascinare i suoi contro un Marocco spalle al muro : Scrivi Portogallo e dici Cristiano Ronaldo. Gli occhi saranno puntati tutti su di lui domani alle 14, quando al Luzhniki di Mosca scenderanno in campo Portogallo e Marocco. CR7 è stata la stella più splendente del primo scorcio di Mondiale, con quei tre gol siglati alla Spagna che non sono bastati per vincere ma per proiettarlo in cima alla classifica dei bomber e prendersi le copertine sì. I lusitani hanno superato lo scoglio più grande del ...