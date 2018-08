Roma-Usa | non tutto va gettato | progetto tattico ambizioso | difesa da rivedere

A Roma i funerali della bambina morta dopo il contatto con una medusa : "Un dolore enorme" : Decine tra parenti, amici e bambini, compagni di classe e amici per l'addio a Gaia Trimarchi nella chiesetta al Portuense

Roma - il Comune usa la «capocciata» di Spada (senza condannarla) per promuovere gli eventi Audio : Il testo della pubblicità radiofonica delle iniziative culturali a Ostia, diffuso nella metropolitana, cita l’aggressione dell’esponente del clan al giornalista Piervincenzi avvenuta a novembre 2017

Roma - voragine e geyser d'acqua a Monteverde/ Ultime notizie video : strada chiusa - soccorritori sul posto : Roma, voragine e geyser d'acqua in via di Monteverde, video. strada chiusa per allagamento e soccorritori sul posto, per fortuna non ci sono feriti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Roma - assedio a turisti e viaggiatori Ma adesso scatta l'accusa di molestie : Con loro un cenno di rifiuto non basta. Molesti a parole, con i modi e con i gesti. adesso però lo sono anche per il codice penale. Una rivoluzione per contrastare venditori abusivi, questuanti e ...

Filippine - bambina Romana di 7 anni muore dopo contatto con medusa. La madre : “Nessun avvertimento” : Una bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine, dopo essere venuta a contatto con un’esemplare di medusa particolarmente pericoloso. La piccola, che si trovava in gita nell’isola di Sabitang Laya con la madre di origine filippina, uno zio e un cugino, stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia, quando ha urlato dal dolore. I media locali riportano che è servita più di ...

