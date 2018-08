Roma | spacciavano cocaina e crack in area per bambini | 2 arresti

Roma : Spacciavano in sito archeologico Appia Antica - arrestati : Roma – Ennesimo arresto da parte della Polizia di Stato grazie a YouPol, l’applicazione per smartphone, dedicata agli adolescenti, per segnalare spaccio o soprusi. Sono stati piu’ di uno i messaggi, pervenuti presso la Sala operativa della Questura di Roma, che parlavano di movimenti sospetti ai confini di un’area archeologica dell’Appia Antica e le indagini sono state affidate agli investigatori del commissariato ...