ilfattoquotidiano

: Roma, soglie massime di reddito più basse per gli alloggi temporanei: esclusa la metà dei precedenti aventi diritto - fattoquotidiano : Roma, soglie massime di reddito più basse per gli alloggi temporanei: esclusa la metà dei precedenti aventi diritto -

(Di giovedì 9 agosto 2018) La soglia massima per ilIsee viene diminuita di un terzo e il Comune riesce (anche) così ad escludere dalle graduatorie quasi ladelle famiglie che vivono nei residence per l’emergenza abitativa. Proponendo un nuovo bando per la ricerca diche contempli “solo” 500 appartamenti, contro i quasi 1.300 precedenti. Un taglio netto cui sono seguite una serie di bocciature “sospette”, evidenziate dai rilievi dell’Unione Inquilini e da un’interrogazione del deputato Leu e consigliere capitolino, Stefano Fassina. È bollente l’atmosfera in quelli che la Giunta capitolina a trazione M5S ha ribattezzato come Sassat (Servizio di assistenza e sostegno socioativo temporaneo) ma che non sono altro che i Caat di veltron-alemanniana memoria, moduli abitativi che il Comune diutilizza da anni per dare ricovero temporaneo alle famiglie sfrattate. Interi edifici pagati a ...