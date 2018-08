Roma | si getta nel fiume per salvare i suoi cani | uomo intrappolato in un canneto

Roma-Usa - non tutto va gettato : progetto tattico ambizioso - difesa da rivedere : Dopo 18 giorni si è conclusa la tournée estiva della Roma negli Stati Uniti. Questa mattina i giallorossi rientreranno nella Capitale e resteranno a riposo fino a sabato pomeriggio, giorno della ...

Uomo si suicida gettandosi da un ponte a Catanzaro - bambina cosentina muore in Romania : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile tragedia [VIDEO]. Un Uomo di 50 anni si infatti è suicidato gettandosi da un ponte ed è morto sul colpo. Sempre nelle scorse ore, una bambina di soli 2 anni residente nel cosentino è morta a causa di un incidente avvenuto in Romania. Vediamo maggiori dettagli di questi due tragici eventi. Calabria, 50enne si getta da un ponte e muore sul colpo Verso le ore 17:30 di questa domenica 5 agosto ...

Roma : si getta in mare per evitare cattura - recuperato da Capitaneria di Porto : Roma – I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato un 23enne di Aprilia, con precedenti, con le accuse di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e Porto abusivo di arma da taglio. Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri sono intervenuti nel centro di Anzio dove erano state segnalate effrazioni, mediante la rottura delle vetrine, di alcuni esercizi commerciali. Giunti sul posto, i militari hanno ...

Roma : Tenta suicidio gettandosi nel Tevere - salvato da Polizia : Roma – A Roma, gli uomini della Squadra Nautica Fluviale stavano andando a prendere l’imbarcazione di servizio per iniziare il turno di lavoro, quando hanno visto un uomo annaspare e chiedere aiuto dalle acque del Tevere. Senza indugio gli agenti della Polizia di stato si sono gettati nel fiume, lo hanno raggiunto e, nuotando, lo hanno faticosamente riportato vicino agli argini: con l’ausilio di altri colleghi sono poi riusciti ...

Greenpeace : attivisti in azione a Roma contro plastica usa e getta : Roma – attivisti di Greenpeace hanno montato questa mattina in pieno centro a Roma, di fronte al Pantheon, una riproduzione a grandezza naturale di due balene alte rispettivamente 6 e 3 metri che emergono da un mare invaso da rifiuti in plastica monouso, per denunciare come i nostri mari, e le specie che in essi vivono, siano in grave pericolo a causa dell’uso smodato di plastica usa e getta e dell’inquinamento che ne ...

Greenpeace - due balene di fronte al Pantheon di Roma : stop alla plastica usa e getta [GALLERY] : 1/14 Credits Lorenzo Moscia/Greenpeace ...

Protesta Greenpeace a Roma contro plastica usa e getta nei mari : Roma, 5 lug., askanews, - Attivisti di Greenpeace hanno montato questa mattina in pieno centro a Roma, di fronte al Pantheon, una riproduzione a grandezza naturale di due balene alte rispettivamente 6 ...

La banalità ad alta quota : i Romanzi di montagna da gettare nel crepaccio : Il fenomeno dell'erosione delle coste in Italia, purtroppo sempre più drammatico, è spesso oggetto di un dibattito che dai geologi si è spostato all'opinione pubblica. C'è però un fenomeno altrettanto ...

Consuelo Palmerini morta : la campionessa dell’equitazione si è gettata da un cavalcavia a Roma : Non ha lasciato nessun biglietto d’addio, né in auto né nella sua casa di Roma Nord. Consuelo Palmerini, campionessa dell’equitazione di 46 anni, si è gettata da un cavalcavia della Cassia Bis, nei pressi dello svincolo di Prima Porta e Castel de’ Ceveri. È caduta su un furgone ed è stata sbalzata dall’altra parte della carreggiata. A causa dell’impatto violentissimo, è morta sul colpo. L’autista del furgone, ...

Roma intitolerà una strada a Giorgio Almirante. Meloni : «Una vittoria storica». Rabbia Pd : «Il M5S ha gettato la maschera» : ... grazie ad una mozione di #FdI approvata oggi in Campidoglio, la Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana. Un ...