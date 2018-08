Roma | senza motivo dava pugni al volto a passanti in strada | arrestato

Roma : senza motivo pugni al volto ai passanti in strada. Arrestato : C'è stato un periodo che negli Usa si era diffuso il "knockout", il pericoloso gioco degli adolescenti balordi americani che vedeva per vittime passanti in strada colpiti senza un motivo da un violento pugno al volto. E anche in italia questi episodi erano stati riscontrati. Poi silenzio. Anche se ogni tanto spuntava e spunta qualcuno che ricorre a questo gesto violento. Come nel caso di C.F., 34 anni, dimorante in un ...

Roma - il Comune usa la «capocciata» di Spada (senza condannarla) per promuovere gli eventi Audio : Il testo della pubblicità radiofonica delle iniziative culturali a Ostia, diffuso nella metropolitana, cita l’aggressione dell’esponente del clan al giornalista Piervincenzi avvenuta a novembre 2017

Maltempo - violenti temporali al Centro/Sud : nubifragi da Roma a Palermo - weekend senza estate in mezz’Italia [FOTO] : 1/16 ...

Esame Roma : : 30 senza lode : Il paradosso che vive la Roma in queste ore, è riassunto nelle parole di Di Francesco nel post-gara col Barcellona: 'Stiamo valutando altri acquisti ma non voglio avere una rosa di trenta giocatori'. ...

Coop Roma - commesso malato “rimane senza colazione” : così non può prendere il suo farmaco. La replica : “Un equivoco” : A stomaco vuoto non può prendere il farmaco salvavita che è costretto ad assumere tutti i giorni. Ma quando chiede di poter cambiare i soldi per comprare la colazione al distributore automatico, gli viene risposto di no: una regola interna lo vieta. Succede nella Capitale all’IperCoop EuRoma2, dove lavora Stefano Maffuccio, commesso appartenente alle categorie protette per la grave patologia di cui soffre. A denunciare l’episodio ...

MEDUSA PUNGE UNA BAMBINA RomaNA : MORTA/ Ultime notizie Filippine : in vacanza senza informazioni : Filippine: Gaia Trimarchi, BAMBINA ROMANA di 7 anni muore dopo contatto con MEDUSA durante bagno in mare. Letale il veleno della box jellyfish. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:49:00 GMT)

Roma - Florenzi ha rinnovato fino al 2023 : è ufficiale/ Ultime notizie : contratto senza clausola rescissoria : Roma, Florenzi ha rinnovato fino al 2023: è ufficiale. Ultime notizie: contratto senza clausola rescissoria, il direttore sportivo Monchi lo ha convinto anche ad abbassare le richieste(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:43:00 GMT)

Champions Cup - per bookie Roma favorita su Barcellona senza big : Non è uno strascico dell’impresa compiuta in Champions League ad aprile, quando la Roma rimontò tre reti al Barcellona volando in semifinale, ma più semplicemente una valutazione che deriva dalla puntuale analisi delle probabili formazioni. Questa notte, nell’International Champions Cup, la Roma affronta il Barcellona e gioca da favorita secondo i bookmaker. Il motivo è più che logico: i catalani scenderanno in campo con un 11 ...

Pallotta senza limiti : 'Non solo negli USA. Anche in Cina - India e Africa tiferanno Roma' : ROMA - ' L' International Champions Cup è una grande vetrina, ma è solo un piccolo pezzo di un puzzle '. Nel corso di un'intervista rilasciata al portale statunitense 'Fastcompany', James Pallotta ...

Roma - il carcere Regina Coeli è senza acqua a causa della rottura di una tubatura : Il carcere Regina Coeli è a secco. Da questa mattina la casa circondariale di Roma, nel cuore di Trastevere è senz’acqua a causa di una rottura di una conduttura su via della Lungara. L’interruzione idrica coinvolge tanto gli uffici quanto le celle dei detenuti. La direzione dell’istituto di pena, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha già contattato l’Acea ma al momento i tecnici non sarebbero ancora ...

Roma : Respinti perchè senza documenti - aggrediscono portiere albergo : Roma – La vicenda ha visto quali protagonisti una coppia di origini peruviane. I due, in piena notte, si sono presentati in un hotel nella zona della Stazione Termini ed hanno chiesto di potervi alloggiare. Al diniego del portiere, dovuto alla mancanza del documento d’identita’ della ragazza, si e’ scatenata la violenza. Il giovane ha iniziato a colpirlo con pugni e calci accanendosi con particolare violenza, utilizzando ...

Roma. Truffa all’asl - false vendite di prodotti senza glutine : Roma. Truffa all’asl, false vendite di prodotti senza glutine – Grossa Truffa a Roma ai danni del servizio sanitario nazionale con false vendite di prodotti senza glutine. Due imprenditori sono finiti ai domiciliari con l’accusa di aver organizzato una Truffa ai danni del Servizio Sanitario della Regione Lazio per circa 1,3 milioni di euro. L’operazione, ‘gluten free’ è stata condotta dai Nas Carabinieri di ...

Roma - via alla tournée statunitense con Totti ma senza Defrel : Roma - È scattata poco prima delle ore 11 l'avventura a stelle e strisce della Roma che questa mattina - terminata la prima fase di ritiro a Trigoria , condita dall'amichevole vibta 9-0 contro il ...