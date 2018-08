Roma | Santa Maria della Pietà | da Giunta ok all’attuazione della Centralità urbana

Santarcangelo di Romagna (Rimini) : concluso il disinnesco di un ordigno bellico : Concluse le operazioni di disinnesco e rimozione – coordinate dall’Esercito – di una bomba d’aereo statunitense di oltre 200 kg, rinvenuta in un cantiere edile a Santarcangelo di Romagna (Rimini). Cessa dunque l’ordine di evacuazione per 6mila persone e l’interruzione della circolazione stradale e ferroviaria nell’area. Dopo il despolettamento, l’ordigno è stato prelevato, caricato su un mezzo e ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati/ Cerimonia Romantica : la sposa è arrivata in barca : Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati, dopo Las Vegas arriva il “sì” a Policoro in Basilicata, dove tutto ha avuto inizio quando lei aveva appena 11 anni.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:42:00 GMT)

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha...

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha...

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha fatto il primo ...

Prestipino(PD) : Roma - scongiurare taglio posti letto a Santa Lucia : Roma – “Mi auguro che la Regione Lazio accolga il grido di allarme lanciato dalla Fondazione Santa Lucia e che riesca a scongiurare il dimezzamento dei posti letto di neuroriabilitazione”. Lo dichiara in una nota Patrizia Prestipino, deputata del Partito democratico. “Non basta infatti la proroga concessa dall’assessore regionale che permetterebbe alla Fondazione Santa Lucia di attuare il decreto di riorganizzazione ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra di nuovo sposi/ Nozze a Roma : c'è l'atto di pubblicazione del matrimonio : Claudio Santamaria e Francesca Barra di nuovo sposi: Nozze a Roma, c'è l'atto di pubblicazione del matrimonio tra l'attore e la giornalista. Le ultime notizie sulla coppia(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Francesca Barra e Claudio Santamaria - nozze bis a Roma : Francesca Barra e Claudio Santamaria, anniversario di un anno di amore Francesca Barra e Claudio Santamaria, un anno d'amore. La giornalista su Instagram ricorda l'anniversario della prima volta che è stata paparazzata con l'attore 8 mesi dopo le nozze celebrate a Las Vegas, Claudio Santamaria ha deciso di sposare nuovamente l'amata Francesca Barra. Il protagonista de Lo ...

Con la Notte Rosa a Santarcangelo di Romagna al via la 48edizione di Santarcangelo Festival : Imbosco è il luogo che accoglie artisti e pubblico quando gli spettacoli sono terminati, per un momento di distensione, comunità, ballo e divertimento con DJ italiani e internazionali. Il programma ...

Emma in visita al Bambin Gesù di Roma : arrivano i ringraziamenti di Elena Santarelli : Emma in visita al Bambin Gesù di Roma dopo una richiesta personale di Elena Santarelli. La showgirl sta combattendo contro la malattia di suo figlio Giacomo, spesso ricoverato nel reparto in cui l'artista salentina ha visitato i giovanissimi degenti nella giornata del 21 giugno. L'artista non è rimasta sorda alla richiesta e si è immediatamente resa disponibile. I ringraziamenti sono arrivati immediatamente da parte della Santarelli, che ...

Stadio Roma - Santanché : “M5s hanno rotto le palle con ‘onestà - onestà'”. Il conduttore : “Siamo in fascia protetta” : “Io sono garantista, sul caso dello Stadio della Roma ne faccio una questione politica. Il Movimento 5 stelle ci ha rotto le palle con ‘onestà, onestà'”. A dirlo, durante la trasmissione L’Aria che tira, in onda su La7, è Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia. Il conduttore, Francesco Magnani, l’ha interrotta, seppure ridendo: “Eh, Santanché, sono le 11”. L'articolo Stadio Roma, ...

Stadio della Roma - Daniela Santanchè : 'Il M5s ci ha rotto le palle con l'onestà' : ...del nuovo Stadio della Roma e sullo scandalo della corruzione e rimprovera al Movimento Cinque stelle la campagna mediatica fatta puntando tutto sull'onesta e sull'accusa alla vecchia classe politica ...

Roma - allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci/ Ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti : Roma, allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci, ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti. La scoperta è stata fatta dai carabinieri allertati dal parroco. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Roma - allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci. Ma nel pacco ci sono 36mila euro : Un pacco sospetto ritrovato dal parroco all'interno della Chiesta di Santa Maria delle Fornaci si è rivelato un vero pacco sorpresa per la comunità del quartiere Aurelio. Quando...