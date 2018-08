Roma | San Basilio | ritrovato fucile in ‘case occupate’

Roma : Santa Maria della Pietà - da Giunta ok all’attuazione della Centralità urbana : Roma – Riqualificazione del Comprensorio e valorizzazione della funzione pubblica e socio-culturale di padiglioni e parco attraverso il coinvolgimento di cittadini e associazioni del territorio. Questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa contenuto nella delibera approvata dalla Giunta capitolina e che sarà sottoscritto nelle prossime settimane. Regione Lazio, Roma Capitale, Azienda Sanitaria Locale (Asl) Roma 1, Città Metropolitana di ...

Roma : Operazione antidroga a Esquilino e San Lorenzo - 4 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito blitz antidroga tra l’Esquilino e San Lorenzo, mirati a contrastare lo spaccio di stupefacenti ‘mordi e fuggi’. In poche ore, in manette sono finiti 4 pusher. Un 40enne del Gambia, alla vista dei Carabinieri ha tentato di eludere i controlli ingoiando ovuli di eroina, ma e’ stato notato e bloccato. Il fermato, che e’ stato trovato in ...

Corruzione : idoneità sanitaria ai ristoranti in cambio di soldi - 11 indagati a Roma : Undici persone iscritte nel registro degli indagati, accusate di associazione a delinquere, Corruzione e concussione. Per quattro di loro, tra cui due funzionari Asl, sono scattate le misure ...

Roma. Andrea Cosmacini morto durante una gara a San Pietro al Natisone : Un malore fatale durante una gara podistica, organizzata a San Pietro al Natisone (Udine), è stato fatale per il tenente

Roma - ecco un altro Cassano : è un esterno d'attacco di 15 anni : Roma - 'Adesso è ufficiale, Cassano alla Roma '. Così titolavano molti quotidiani nel 2001 dopo la firma di Antonio con i giallorossi. Fatte le debite proporzioni, dopo 17 anni la storia si ripete. ...

Roma - preso Cassano : Come riporta Sky Sport , la Roma è pronta ad annunciate l'arrivo di Claudio Cassano . Si tratta di un trequartista classe 2003, protagonista nella passata stagione con la maglia del Bisceglie Under 15 .

Alessandro Borghi promuove Napoli : è una città cambiata in meglio. A differenza di Roma. : Alessandro Borghi , talentuoso attore romano, ha assistito all'anteprima a Pompei del film ' Napoli Velata ' nell'ambito dell' Italian Movie Award in svolgimento in questi giorni nella cittadina ...

Roma - carabinieri bussano alla porta dei due spacciatori : giù palline di cocaina e crack dal tubo di scarico. Arrestati : Era prevedibile che tentassero di disfarsi delle numerose dosi di cocaina che avevano in casa, gettandole nel water. Così i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, che oramai conoscono bene le dinamiche dei pusher della zona, avevano intercettato il tubo di scarico della loro abitazione in via dell’archeologia. Mentre due carabinieri bussavano alla porta di padre e figlia di 71 e 32 anni, altri due militari si erano posizionati nel ...

Lotta - Europei junior 2018 : Jacopo Sandron e Luca Svaicari conquistano il bronzo a Roma! Emanuela Liuzzi va a caccia del podio : Sale a tre il bottino delle medaglie azzurre agli Europei junior 2018 di Lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Jacopo Sandron e Luca Svaicari hanno conquistato il bronzo, aggiungendosi all’argento di Giovanni Freni e rendendo decisamente positivi i riscontri della Lotta greco-romana nel torneo continentale. Jacopo Sandron, già bronzo europeo tra i senior, è riuscito ad imporsi nei ripescaggi per il bronzo nella categoria -60 kg, battendo ...

Salvini sta pensando di prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare : Sul calendario di Matteo Salvini c’è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo. Potrebbe essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di Roma, nel caso in cui l’attuale prima cittadina Virginia Raggi dovesse venir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine. ...

Roma - drink e decibel selvaggi : le notti insonni di San Paolo tra musica e movida fuori controllo : drink alcolici a pochi euro, 'shottini' e musica alta. Il mercoledì notte è un incubo per i residenti del quartiere San Paolo. Una movida chiassosa e fuori controllo, quella che si trascina tra via ...

Roma - allarme al Municipio di Monte Mario : 'Quando passano i mezzi pesanti trema tutto' : 'Si richiede un'urgente verifica strutturale sull'immobile sito in via Mattia Battistini in 464, in quanto al passaggio dei mezzi pesanti che transitano sulla via stessa, i balconi vengono sottoposti ...

Santori-Corsi (LEGA) : Roma - continua sgretolamento M5S : Roma – “Mentre solo ieri la Lega sbarcava in Campidoglio e in ulteriori 7 municipi grazie all’adesione di ben 11 consiglieri, già oggi si registrano nuove adesioni al progetto di Matteo Salvini guidato nel Lazio dal deputato Francesco Zicchieri. Diamo il benvenuto a Chiara Tacchia, consigliera del V Municipio, che questa mattina ha formalmente aderito alla Lega lasciando il M5S con cui era stata eletta nel 2016. Chiara rappresenterà un ...

Roma : San Basilio - arrestati due pusher : Roma – A Roma nel corso dell’azione di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati in genere, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, hanno rimosso numerosi ostacoli fissi e barriere di vario genere apposte da un sodalizio criminale, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e operante nella zona conosciuta come il ‘Bar della coltellata’. Durante ...