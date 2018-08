Roma - rissa fra turiste alla Fontana di Trevi per un selfie - : Una ragazza olandese di 19 anni e una italo-americana di 44 anni si sono contese il luogo migliore per uno scatto. Hanno partecipato alla zuffa anche famigliari e amici: decisivo l'intervento delle ...

Roma - maxi rissa per un selfie a Fontana di Trevi : schiaffi e pugni tra due famiglie di turisti : Una discussione iniziata per futili motivi, tra una ragazza olandese di 19 anni, E.F.,ed una italo-americana di 44 anni, P.E., si è trasformata in pochi minuti in una rissa tra due famiglie di turisti ...

Roma : Rissa con coltelli tra albanesi - un arresto : Roma- Tentato omicidio ieri sera intorno alle 22.30 a Fiano Romano. Erano le 22 circa quando un albanese di 45 anni e’ rimasto vittima in via Tevere di una violenta lite a colpi di coltello che si e’ consumata in strada con un suo connazionale. Alla base della discussione che ha innescato l’accoltellamento solo futili motivi. L’aggressore gia’ noto alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza, dopo ...

Roma : Agente libero da servizio blocca rissa ma viene aggredito : Roma – E’ stato un Agente della Polizia di Stato del commissariato Viminale libero dal servizio a notare in Via Giolitti dei giovani colpirsi violentemente con pugni e calci, fino a lanciarsi delle bottiglie di birra. Il poliziotto in un primo momento ha cercato di calmare gli animi, non riuscendoci ha deciso di intervenire separandoli; a questo punto i due si sono scagliati contro di lui colpendolo violentemente e causandogli della ...

Roma - rissa tra due clochard : un morto e un ferito grave : Una parola di troppo, un insulto, forse un piccolo furto e una lite tra clochard finisce nel sangue: un morto e un ferito grave. La lite è scoppiata la scorsa notte in viale Trastevere, davanti al ...

Reggio Emilia - rischia di investire un bimbo in retRomarcia : rissa furibonda. Diversi feriti : Una macchina in retromarcia avrebbe rischiato di investire un bimbo in un parcheggio nella frazione Cavazzoli. I genitori si sono lamentati con il 55enne alla guida ed è finita male. Sono dovuti intervenire i poliziotti per separare i contendenti, finiti tutti al pronto soccorso.Continua a leggere

Rissa tifosi Verona-Roma - 26 denunciati : ANSA, - VENEZIA, 7 GIU - Ventisei ultras sono stati denunciati dalla Digos della Questura di Verona per la violenta Rissa scoppiata nei pressi dello stadio Bentegodi alcune ore prima della partita ...

Mega rissa tra tifosi del Verona e della Roma - 26 denunciati : Ventisei ultras sono stati denunciati dalla Digos della Questura di Verona per la violenta rissa scoppiata nei pressi dello stadio Bentegodi alcune ore prima della partita Hellas Verona-Roma dello scorso 4 febbraio. L’indagine della Polizia aveva già portato all’arresto in flagranza di 21 tifosi Romanisti, accusati di rissa aggravata, possesso, utilizzo e lancio di bastoni, mazze e oggetti atti ad offendere e travisamento. L'articolo ...

Verona : rissa tra ultras ad Hellas-Roma - dopo 21 arresti Polizia denuncia 26 tifosi gialloblu : Verona, 7 giu. (AdnKronos) - Si è definitivamente conclusa l’indagine avviata dalla Digos di Verona a seguito della violentissima rissa scoppiata tra opposte fazioni ultras lo scorso 4 febbraio nei pressi dello stadio “Bentegodi” diverse ore prima dell’incontro calcistico.Grazie al pronto intervento

Verona : rissa tra ultras ad Hellas-Roma - dopo 21 arresti Polizia denuncia 26 tifosi gialloblu : Verona, 7 giu. (AdnKronos) – Si è definitivamente conclusa l’indagine avviata dalla Digos di Verona a seguito della violentissima rissa scoppiata tra opposte fazioni ultras lo scorso 4 febbraio nei pressi dello stadio ‘Bentegodi” diverse ore prima dell’incontro calcistico.Grazie al pronto intervento dei reparti, 21 tifosi romanisti venivano immediatamente arrestati con l’accusa di rissa aggravata, possesso, ...