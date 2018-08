Roma | Operazione antidroga a Esquilino e San Lorenzo | 4 arresti

Spiaggia sul Tevere - Tiberis è un’operazione trash che offende i Romani : Dopo due anni di gestione amministrativa regolata sulle emergenze, la giunta capitolina si misura con la riqualificazione dello spazio pubblico: “Tiberis” è il primo lido sul Tevere della Capitale, diecimila metri quadrati di area attrezzata realizzato all’altezza di ponte Marconi. L’intervento dovrebbe valorizzare una parte del ?ume Tevere ma si rivela invece un disastro, un intervento trash, inteso come “emulazione ...

Roma - Guardia di Finanza : Operazione Terza età : estorsione e usura : ... alias "Marittone", classe 1947 " personaggio di notevole spessore delinquenziale e con importanti relazioni nel mondo criminale " e dai suoi sodali. I destinatari dell'odierno provvedimento di ...

Roma - militare 25enne dell’operazione Strade Sicure suicida a Palazzo Grazioli : Era impegnato nell’operazione Strade Sicure a Palazzo Grazioli il caporale Enrico De Mattia che sabato 28 luglio si è tolto la vita. La notizia, resa nota dal sito GrNet.it, è stata confermata dagli ambienti militari. Il giovane 25enne durante il turno pomeridiano sarebbe entrato in un bagno del Palazzo, residenza Romana di Silvio Berlusconi, portando con sé la pistola d’ordinanza e si sarebbe sparato in testa. Non si conoscono per il ...

Roma : Operazione ‘Gluten Free’ - 2 arresti per truffa alimentare : Roma – Il Nas Carabinieri di Roma, coadiuvato nella fase esecutiva da personale dei Comandi Provinciali Carabinieri di Roma e Latina, hanno eseguito il provvedimento cautelare in oggetto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma a carico dei responsabili legali di alcune rivendite di integratori alimentari per soggetti affetti da celiachia operanti nell’area metropolitana della Capitale in quanto, a seguito di indagine coordinata dalla ...

Roma : Operazione ‘Coffee bean’ - 12 arresti per droga : Roma – Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, coadiuvati da unita’ cinofile dell’Arma e dai militari dei Comandi Provinciali di Roma, Latina, Nuoro, Vercelli e Treviso, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei ...

Roma : De Vita si complimenta con Carabinieri per operazione Casamonica : Roma – Il Generale Antonio De Vita, comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, nel pomeriggio ha espresso il suo vivo apprezzamento per i militari del Gruppo di Frascati che nella mattinata di oggi hanno eseguito numerosi provvedimenti restrittivi nella Capitale infliggendo un colpo durissimo al Clan Casamonica a cui, per la prima volta, viene riconosciuta l’associazione per delinquere di tipo mafioso. “Si tratta di un ...

Nainggolan-Inter - è fatta : i dettagli dell’operazione - 40 milioni “bugiardi” i tifosi della Roma non ci stanno! : Nainggolan-Inter, si conclude la trattativa dell’estate volge al termine, una conclusione che sembra deludere i supporters giallorossi Nainggolan-Inter, affare fatto. Il centrocampista belga, escluso a sorpresa dal Mondiale russo, ritroverà mister Spalletti in nerazzurro. Tanto desiderato ed inseguito il centrocampista della Roma, che lascia dunque il club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo gli albori al Cagliari. Skysport ha reso ...

Mercato - bufera a Roma ed entusiasmo all’Inter dopo l’operazione Nainggolan : ma chi ci guadagna davvero? Ecco perché i giallorossi hanno fatto un affare : le nuove formazioni : Mercato – Esplode la bufera a Roma dopo la cessione di Nainggolan all’Inter, mentre a Milano sponda nerazzurra c’è grande entusiasmo. Un entusiasmo immotivato, almeno quanto le critiche dei tifosi capitolini per la loro società. In realtà è la Roma che ha fatto un grande affare, e che sta costruendo uno squadrone per mister Di Francesco: l’organico giallorosso è già all’altezza per competere su più fronti, insidiare ...

Roma - banda di truffatori sgominata dai carabinieri nell'operazione "Prova a prendermi" : Si facevano passare per alti funzionari vaticani. Hanno messo a segno colpi per milioni di euro. Operavano in tutta Europa. 7 arrestati in flagranza, 22 denunciati e 26 indagati.

Calciomercato Inter - operazione conclusa per Nainggolan : le cifre dell’accordo con la Roma : Radja Nainggolan è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, accordo raggiunto sia con la Roma che con il centrocampista belga L’Inter ha finalmente il suo centrocampista, Radja Nainggolan può considerarsi un nuovo giocatore nerazzurro. Accordo raggiunto tra la Roma e la società di Suning, che verserà nelle casse giallorosse 22 milioni, oltre a girare due contropartite tecniche da scegliere in una lista di alcuni giovani tra cui ...

Droga e usura a Roma - operazione congiunta polizia-carabinieri : 58 arresti : Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti Continua a leggere L'articolo Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti proviene da NewsGo.

"Hampa" - operazione antimafia a Roma : 58 persone nei guai : Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola, tra Roma, la ...

