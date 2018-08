Roma Metropolitane | Cialdini lascia la presidenza Divergenze con il Comune | “Non potevo

PD : evitare blocco Roma Metropolitane convocando Assemblea Capitolina : PD: chiediamo di anticipare a domani seduta consigliare Roma – Di seguito la nota del gruppo capitolino PD. “Giovedì 28 giugno la giunta Capitolina ha adottato una deliberazione che eroga a Roma Metropolitane parte dei compensi dovuti per i servizi svolti dalla società Capitolina . Si tratta di una boccata di ossigeno che al momento permette alla società di proseguire le attività. Tuttavia il provvedimento per essere esecutivo ...

Piccolo : dipendenti Roma Metropolitane ancora senza stipendio : Roma – Di seguito il comunicato di Ilaria Piccolo, consigliera del Pd capitolino. “I dipendenti di Roma Metropolitane ancora senza stipendio. Lo stipendio del mese di maggio non pervenuto. I difensori dei cittadini, gli avvocati del popolo non pagano gli stipendi e come per Multiservizi, licenziano. Non si può giocare sulla pelle dei lavoratori. La politica cittadina del M5S, rende insicura la città e’ i lavoratori. Basta non ...