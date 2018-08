Roma | l' ultima idea per fare cassa | Organizziamo i concerti nei cimiteri

Kovacic alla Roma?/ Ultime notizie : ultimatum al Real Madrid - Monchi prepara assalto : Kovacic alla Roma? ultimatum del centrocampista al Real Madrid, Monchi prepara assalto al calciatore croato. Le Ultime notizie: in corsa anche Manchester City e Bayern Monaco(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Totti : “Roma-Parma all’ultima giornata? E’ un segnale” : ”Penso che abbiamo pensato tutti la stessa cosa. Posso dire che è un ricordo indimenticabile. Non so se è stato ilo destino ma noi romanisti viviamo anche di questi sogni. Non ne realizziamo tantissimi ma con la testa viaggiamo su livelli mondiali. Se questo calendario ha portato questa partita sarà un segnale”. Francesco Totti commenta così il calendario del prossimo campionato, che all’ultima giornata prevede Roma-Parma ...

Totti : 'Roma-Parma all'ultima giornata come nel 2001? Spero possa ripetersi' : TORINO - ' Cosa ho pensato quando ho visto che Roma-Parma si giocherà all'ultima giornata di campionato? Credo quello che hanno pensato tutti i romanisti. Io ho vissuto in prima persona quella partita ...

L'ultima uscita pubblica di Marchionne : a Roma per donare una jeep ai carabinieri : L'ultima uscita pubblica dell'Ad del gruppo Fca, Sergio Marchionne, risale al 26 giugno 2018 quando a Roma ha partecipato alla cerimonia di consegna di una jeep Wrangler, attrezzata per il pattugliamento in spiaggia, presso il Comando...

Antonella Clerici - il nostalgico messaggio nella sua ultima notte da “Romana” : Per Antonella Clerici questa è un’estate molto particolare che conclude un’annata segnata da importanti distacchi sia nella sfera privata che professionale. Prima la scomparsa del suo

Sergio Marchionne - l'ultima apparizione pubblica a Roma il 26 giugno : Il 26 giugno 2018 a Roma l' ultima apparizione pubblica di Sergio Marchionne . L'allora ad di Fca consegnava al Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri una Jeep Wrangler per il ...

Antonella Clerici disperata sui social/ Foto - "Ultima notte a Roma" nell'anno degli addii : La vita di Antonella Clerici continua a cambiare e dopo l'addio a Fabrizio Frizzi e a La Prova del Cuoco a favore del prime time di Rai1, la conduttrice deve dire addio alla vita romana(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Roma - una macchina 'svela buche' : l'ultima toppa della giunta : Dopo l'ennesimo incidente dovuto alle pessime condizioni delle strade Romane, il Campidoglio tenta di correre ai ripari con un'altra soluzione-tampone, in tempi di fondi a singhiozzo e gare d'appalto ...

CARLO VANZINA - I FUNERALI A Roma/ "La morte non è l'ultima parola - Carlo è vivo" : il ricordo di Don Celli : Carlo VANZINA, oggi i FUNERALI in Piazza della Repubblica a ROMA: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:25:00 GMT)

“L’ultima Lucciola” - nuovo Romanzo di Samanta Giambarresi : “L’ultima Lucciola” è il titolo accattivante del romanzo scritto da Samanta Giambarresi, pubblicato da Algra Editore sarà presentato dall’autrice, martedì 10

FLORENZI ALL'INTER?/ Roma - Monchi smentisce ultimatum al giocatore : "Sono fiducioso" : FLORENZI sembra intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo della Roma. Si allontana quindi l'Inter che aveva scelto lui come nuovo esterno in caso di rottura con i giallorossi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:48:00 GMT)

Florenzi all'Inter/ Ultimatum Roma : firma del rinnovo oppure addio : Continua la caccia al terzino destro dell'Inter, il primo nome è quello di Florenzi. L'esterno della Roma, se non firma il rinnovo del contratto, viene messo sul mercato(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Roma - l'ultima idea del M5S per i rom "5mila euro a chi apre attività" : l'ultima idea porta la firma di Laura Baldassarre, assessore ai Servizi Sociali di Roma. L'assessore grillino sta pensando a un modo per includere i rom, proprio nei giorni in cui Salvini chiede un censimenti dei nomadi italiani per combattere le ampie sacche di criminalità. E qual è la proposta dell'assessore a Cinque Stelle? Dare 5mila euro ai rom per fargli aprire attività imprenditoriali. Il motto? "Non serve l'approccio assistenzialista, ...

Ultima spiaggia per Roma tra le emergenze : 3 miliardi per un patto con il governo amico : Il primo biennio di Virginia Raggi al Campidoglio si chiude in emergenza com’era cominciato: i rifiuti, l’addio di otto assessori, l’Atac sull’orlo del fallimento, le buche, l’inchiesta sullo stadio della Roma. E se nei primi mesi era legittimo rincorrere, alla lunga diventa mancanza di soluzioni e professionalità, assenza di metodo, carenze di pianificazione. Anche se qualcosa si muove ...