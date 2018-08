Roma | la casa occupata dai Casamonica riconsegnata al proprietario | in cassaforte trovati

Roma - colpo milionario a casa del conte Gargallo di Castel Lentini - : L'avvocato della Corte di Cassazione era in vacanza, a scoprire il furto è stata la donna di servizio. Smurata la cassaforte e rubati orologi e gioielli

Roma : Ladro sorpreso aggredisce il proprietario di casa - arrestato : Roma – Ha aggredito violentemente il proprietario di casa che lo ha sorpreso a rubare nella sua camera da letto. In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di rapina impropria. E’ finito un 23enne tunisino, senza fissa dimora e gia’ noto alle forze dell’ordine. Ieri mattina, dopo aver forzato la porta di un’abitazione in zona Quadraro, il malvivente, unitamente ad un ...

Roma : Prende a calci la porta di casa e minaccia ex - stalker torna in carcere : Roma – Gia’ finito in carcere nel 2015 per aver ripetutamente minacciato e molestato l’ex compagna, un 50enne italiano, ha ricominciato con le stesse condotte. A marzo di quest’anno la donna, che vive a Roma nello stesso palazzo del suo stalker, ha sporto denuncia nei suoi confronti. Qualche giorno dopo i due si sono incontrati casualmente per strada e l’uomo non ha perso l’occasione per minacciarla di morte: ...

Roma - uccisa in casa a martellate : il compagno si costituisce ai carabinieri : Una donna di 57 anni è stata uccisa dal compagno nel proprio appartamento a Roma in via Corigliano Calabro. L’uomo, un disoccupato di 42 anni originario di Terracina, si è poi costituito ai carabinieri di Latina confessando il delitto. Nella serata di domenica, secondo la prima ricostruzione dei militari dell’Arma, tra i due è scoppiata una lite per motivi ancora da chiarire e il 42enne ha ripetutamente colpito la compagna con un ...

Roma : Padre e figlio 16enne coltivano marijuana in casa - arresto e denuncia : Roma – Il papa’, agronomo di professione, stava istruendo il figlio 16enne sulle tecniche piu’ raffinate per far crescere delle rigogliose piante, ma di canapa indiana. A scoprire l’insolita situazione sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella che hanno fatto scattare le manette ai polsi del genitore, un Romano di 54 anni, e denunciato a piede libero il figlio. Le accuse per entrambi sono quelle di ...

Droga - usura e omertà : così i Casamonica sono diventati il clan più potente di Roma : Fratelli e cugini, mille affiliati, dalle giostre allo spaccio. Ecco come la famiglia è arrivata a spadroneggiare nella Capitale. «sono animali che squartano le persone. Neanche sotto tortura li denuncerò», dice una vittima .--La fuoriserie alterna sgommate a un procedere a passo d’uomo. A bordo un giovane imprenditore modenese, dall’aria pulita e i modi manageriali, impegnato in una trattativa singolare. L’uomo indica lungo le strade della ...

Roma - 'Siamo Casamonica - devi pagare' : si fingevano del clan per terrorizzare le vittime : ' Allora non hai capito, siamo Casamonica, devi pagare! ' . E' così che i due aguzzini arrestati ieri dai Carabinieri della Stazione Roma Nomentana pressavano psicologicamente le vittime per ...

Roma - la casa della pusher come il Grande Fratello - protetta da otto telecamere : arrestata 26enne : Aveva installato un sofisticato impianto di videosorveglianza composto da 8 telecamere per poter spacciare cocaina in tutta tranquillità e non farsi sorprendere da eventuali blitz delle forze dell'ordine. Ieri i Carabinieri di Frascati hanno arrestato una ragazza di 26 anni, con precedenti e già sottoposta all'obbligo di presentazione. La giovane pusher però aveva allestito una «casa dello spaccio» nel quartiere della Borghesiana, dove ...

Choc a Roma trovata morta in un casale Sara Cipolla. Indaga la Squadra Mobile : Sara Cipolla è morta. Quando i medici sono arrivati hanno provato a fare di tutto. Ma ormai era troppo tardi. Il cuore di Sara Cipolla, 39 anni, aveva già smesso di battere. E Sara era...

Roma - Casa donne : la revoca è ufficiale. Il direttivo : "Ci opporremo in tutte le sedi" : Con concerti, convegni, spettacoli, incontri . Ma non è servito a niente, la giunta comunale è andata dritta per la sua strada, senza dare ascolto alle mille voci di una città che non vuole vedere ...

Roma - preoccupata per le 'scappatelle' del marito fa scoprire casa di appuntamenti : A termine di un'attività info-investigativa, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eur hanno arrestato una donna, 55enne di nazionalità cinese, che gestiva una casa di appuntamenti in uno ...

