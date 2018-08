Roma | gli obblighi e le opportunità

Perotti - che festa al rientro dagli Stati Uniti : a Roma c'è tutta la famiglia : Diego Perotti alla festa di compleanno organizzata dalla sua famiglia. Instagram Tutti i giocatori della Roma sono felici di essere tornati a casa dopo 18 lunghi giorni di tournée negli Usa. C'è, però,...

La Roma è rientrata dalla tournée negli Usa : Reduce dalla tournée negli Usa la Roma ha fatto rientro in Italia. I giallorossi capitanati da Di Francesco sono sbarcati all’aeroporto di Fiumicino dal volo di linea di Alitalia “AZ 609” proveniente da New York. Come accade di consueto anche nello scalo Romano fan e dipendenti presenti hanno richiesto selfie e autografi ai calciatori, soprattutto a Florenzi, Dzeko, Strootman, Perotti e De Rossi, i più gettonati. ...

Roma - soglie massime di reddito più basse per gli alloggi temporanei : esclusa la metà dei precedenti aventi diritto : La soglia massima per il reddito Isee viene diminuita di un terzo e il Comune riesce (anche) così ad escludere dalle graduatorie quasi la metà delle famiglie che vivono nei residence per l’emergenza abitativa. Proponendo un nuovo bando per la ricerca di alloggi che contempli “solo” 500 appartamenti, contro i quasi 1.300 precedenti. Un taglio netto cui sono seguite una serie di bocciature “sospette”, evidenziate dai rilievi dell’Unione Inquilini ...

Roma - da Portonaccio alla Magliana : cittadini pronti al ricorso contro il Comune : ... detenuti in strada per riparare buche e rifare strisce 7 agosto 2018 Nessun commento Vaccini, Barillari , M5s, shock: 'Chi ha deciso che la scienza è più importante della politica?' 7 agosto 2018 ...

Roma - calci e pugni e gli rubano l'iPhone. Ma il giorno dopo commettono un errore : presi : Rapinano un iPhone e tentano di rivenderlo a un passante. Nella notte, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno fermato un ragazzo di 20 anni del Gambia e un senegalese di 23, entrambi senza ...

Europei di nuoto : Paltrinieri argento negli 800 sl - oro a Romanchuk : Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento negli 800 metri stile libero ai campionati Europei di nuoto in corso a Glasgow. Il 23enne carpigiano chiude in 7'45'12 alle spalle dell'ucraino ...

Auto in via della Lupa a Roma - Figliomeni-Rollero - Fi - : 'Area pedonale ostaggio di menefreghismo Raggi' : "Un video di un minuto e sei secondi per capire come nella Capitale certa gente può fare quello che vuole", scrivono in una nota congiunta il consigliere comunale del gruppo misto e il Presidente del ...

VIDEO Gregorio Paltrinieri conquista l’argento sugli 800. Romanchuk imbattibile agli Europei : Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero agli Europei 2018 di nuoto. Il Campione Olimpico voleva riscattarsi dopo essersi accontentato del bronzo sui 1500 ma purtroppo oggi non è riuscito a battagliare con Romanchuk per il titolo e si deve così accomodare sul secondo gradino del podio. Di seguito il VIDEO della sua gara. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ARGENTO DI Gregorio ...

Roma : Concerti nei cimiteri - da Campidoglio idea per utilizzo culturale : Roma – I cimiteri capitolini come nuova location per i Concerti? Potrebbe essere un’idea, almeno per buona parte dei componenti della commissione congiunta Ambiente e Cultura che questa mattina si e’ riunita, su richiesta della consigliera pentastellata Monica Montella, sulla questione relativa alle visite guidate all’interno dei cimiteri di Roma. Le visite potrebbero riprendere da quest’anno magari con qualche ...

Nuoto - Europei 2018 : Romanchuk si prende anche gli 800 sl. Paltrinieri lotta ed è argento! : Gregorio Paltrinieri raccoglie il massimo risultato possibile negli 800 sl agli Europei di Nuoto a Glasgow, secondo alle spalle dell’inarrivabile ucraino Mykhaylo Romanchuk, già oro nei 400 sl ed argento nei 1500 sl. Debilitato e molto distante dalla miglior condizione dopo la gastroenterite accusata nello scorso fine settimana, il carpigiano ha tentato con orgoglio di insidiare sino in fondo l’avversario, apparso oggettivamente ...

Europei di Nuoto 2018 – Un generoso Paltrinieri è d’argento negli 800 sl - l’oro va a Romanchuk : L’azzurro spinge ma non riesce a battere l’avversario ucraino, Paltrinieri deve accontentarsi dell’argento dopo il bronzo nei 1500 sl Niente oro per Gregorio Paltrinieri negli 800 sl, l’atleta azzurro lotta come un leone ma non riesce ad avere la meglio sull’ucraino Romanchuk che lo precede di quasi tre secondi e lo costringe comunque ad un onorevole argento europeo. Una gara gestita ottimamente dal nuotatore ...

A Roma la tecnica iper realistica per tatuare le sopracciglia : La dermopigmentazione negli ultimi anni ha conosciuto ampia diffusione e in particolare il tatuaggio per le sopracciglia è diventato uno

Lo spot del Comune di Roma con la «capocciata» di Spada per promuovere gli eventi : Ecco l'audio dello spot, diffuso nella metropolitana di Roma, che pubblicizza gli appuntamenti culturali sul litorale della Capitale citando «scherzosamente» l'aggressione di Roberto Spada ai danni ...

Meleo : Con piano mobilità elettrica servizio migliore a Roma : Roma – “Con il nuovo piano della mobilita’ elettrica abbiamo reso piu’ semplice per gli operatori investire nel settore. Uno slancio in piu’ per le aziende, un servizio migliore per la citta’. Al dipartimento Mobilita’ e Trasporti sono gia’ arrivate richieste d’installazione per 120 colonnine. Ora intenzione e’ quella di dotare la citta’ di questi punti di ricarica per raggiungere ...