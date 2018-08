Roma - colpo milionario a casa del conte Gargallo di Castel Lentini : Roma, colpo milionario a casa del conte Gargallo di Castel Lentini L’avvocato della Corte di Cassazione era in vacanza, a scoprire il furto è stata la donna di servizio. Smurata la cassaforte e rubati orologi e gioielli Parole chiave: ...

Roma - maxi-colpo nella villa dell'avvocato : aprono cassaforti con la fiamma ossidrica - bottino da 300mila euro : Orologi preziosi e molti oggetti in oro. Un furto in zona Cassia che potrebbe aggirarsi sugli oltre 300.000 euro di bottino se non di più. Questa volta, i ladri erano organizzati ed evidentemente ...

Vieri : 'Juve-CR7? Come vincere al SuperEnalotto. Milan - Higuain colpo enorme. Su Inter e Roma...' : Vedi una maglia bianca con un po' di nero e pensi alla Germania, il giallo ti porta subito a Pelé, al Brasile, e l'azzurro è l'Italia: sono queste le tre maglie più riconoscibili nel mondo. Poi viene ...

Basket Serie A2 : colpo Virtus Roma - preso Sims : Roma - La Virtus ha annunciato l'ingaggio di Henry Sims, centro di 2.08 che lo scorso anno in Serie A ha giocato con la maglia della Vanoli Cremona. Nato il 27 marzo del 1990 a Baltimora, Sims ha ...

Basket Serie A2 : colpo Virtus Roma - preso Sims : Roma - La Virtus ha annunciato l'ingaggio di Henry Sims, centro di 2.08 che lo scorso anno in Serie A ha giocato con la maglia della Vanoli Cremona. Nato il 27 marzo del 1990 a Baltimora, Sims ha ...

Calciomercato Roma - asse caldissimo con il Torino : due cessioni ai granata per piazzare poi il colpo ad effetto : Il club giallorosso potrebbe vendere due giocatori al Torino per avere poi in mano il tesoretto utile per tentare l’assalto a Semassekou Contatti frequenti, asse caldissimo tra Roma e Torino che lavorano ad una doppia operazione che coinvolge Gonalons e Juan Jesus. I due giocatori sono finiti nel mirino di Mazzarri, che li vorrebbe per rinforzare la propria rosa e tentare l’assalto all’Europa League. LaPresse/AS ...

Roma : Incidente sulla Via del Mare - motociclista muore sul colpo : Roma – Incidente mortale a Roma, lungo la via del Mare al km 22,900, all’altezza di via di Castel Fusano. Nello scontro tra un’auto e una moto, a perdere la vita e’ stato il centauro: un italiano di 49 anni deceduto sul colpo. Al vaglio la dinamica dell’Incidente, da parte del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale intervenuto sul posto. La via del Mare e’ chiusa in entrambi sensi di marcia, dal semaforo ...

Bagni : 'Ancelotti grande tecnico - ma i tifosi del Napoli volevano un colpo per sentirsi alla pari di Juve - Inter e Roma' : Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Salvatore Bagni ha parlato del mercato del Napoli spiegando come i tifosi azzurri si aspettassero un colpo da De Laurentiis, un regalo per potersi sentire al pari di Roma e Juventus. 'Ancelotti?...

Bambina rom ferita a Roma - indagato un italiano. "Colpo partito per sbaglio" : Un 50enne incensurato è indagato per aver sparato con una pistola ad aria compressa. Ha raccontato che il colpo è partito accidentalmente mentre controllava l'arma in terrazzo. La piccola è ricoverata ...

Rabona - Il colpo a sorpresa. Andrea Vianello su Rai 3 racconta il calcio come un Romanzo : «Provare a raccontare il calcio in modo originale, anche come grande romanzo della nostra vita». È l'obiettivo di 'Rabona. Il colpo a sorpresa', il programma in onda in autunno il venerdì in seconda serata su Rai3, con il quale torna davanti le telecamere, dopo qualche anno dietro le quinte, Andrea Vianello. «come dice il titolo ci saranno dei colpi a sorpresa e qualche sorpresa la teniamo ancora per noi - dice il ...

Roma - colpo Malcom : affare da 35 milioni - bruciata la concorrenza dell’Everton : colpo Malcom- Roma sulle ali dell’entusiasmo. Dopo aver ceduto Alisson al Liverpool per 75 milioni di euro, i capitolini hanno subito messo a segno l’11° colpo di mercato. E’ fatta per Malcom. L’esterno offensivo arriverà dal Bordeaux per 35 milioni di euro. Un rinforzo di grande spessore e qualità per Di Francesco. bruciata totalmente la […] L'articolo Roma, colpo Malcom: affare da 35 milioni, bruciata la ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...

Roma - con i 75 milioni di Alisson i tifosi ora sognano il colpo grosso : tre nomi caldi : Roma - Alisson è già a Liverpool e i 75 milioni sono giù virtualmente nella cassaforte di Trigoria. Ieri, infatti, la trattativa per portare il brasiliano ai Reds si è risolta in pochi minuti: il club ...

"Bimba rom ferita con un colpo ad aria compressa alla schiena" : giallo a Roma : Sono in corso indagini dei carabinieri per capire quanto accaduto a una bimba romena di un anno, residente nel campo nomadi di via di Salone, che è stata ferita alla schiena a Roma. Operata ieri alla piccola...