Rod Laver e gli 80 anni di Mister Slam Gli resta un solo sfizio | sfidare Federer

Io - Roger e il tennis che devi amare anche quando ti fa soffrire. Intervista a Rod Laver : ... quanto altro ancora avresti potuto vincere senza quell'ingiustizia? Io dico che ho fatto comunque esperienze fantastiche in giro per il mondo, contro gli avversari più forti, grazie a una racchetta ...

Rod Laver incorona Federer - poi svela : “Roger GOAT - ma dategli la mia racchetta di legno e vedrete che…” : Rod Lavar incorona Roger Federer come miglior tennista della storia: ma come sarebbe finito uno scontro ‘alla pari’ fra i due? Intervistato dal Corriere della Sera, la leggenda del tennis di Rod Laver, ha speso delle belle parole per Roger Federer. Il tennista vincitore di 11 Major, 5 Coppe Davis e soprattutto due Grand Slam (i 4 Slam vinti consecutivamente, nelle annate ’62 e ’69), ha eletto Roger Federer come ...