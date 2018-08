Ritrovamento del 14esimo rostro nei fondali di Levanzo I complimenti del sindaco Pagoto

Grecia - il miracolo del cane scampato agli incendi : si nasconde in un barbecue per evitare le fiamme. Il Ritrovamento : A distanza di una settimana dagli incendi che hanno devastato l’Attica, in Grecia, un cane meticcio è stato trovato all’interno di un barbecue di una casa semi-distrutta dalle fiamme. L’animale, probabilmente, si è salvato grazie al riparo offerto dal nascondiglio in muratura. L’episodio è avvenuto a Mati, la località più colpita dai roghi della scorsa settimana e che hanno provocato 91 morti. Il video è stato pubblicato ...

Il mistero sulle sponde del Tevere : è giallo sul Ritrovamento di marmi pregiati e tombe : Un enigma, un mistero sotterraneo sulle sponde del Tevere. Neanche gli esperti sono riusciti a risolvere il "giallo" del complesso archeologico scoperto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali nel cuore di Roma, accanto a Ponte Milvio, sulla pista ciclabile che costeggia il fiume della Capitale. Si tratta di quattro ambienti più un'area sepolcrale dove sono visibili ancora anfore e resti umani. Una stratigrafia, come viene definita, che ...

“Ci siamo quasi”. Mistero di Cervinia - a 13 anni dal Ritrovamento dell’uomo - la svolta. A “Chi l’ha visto?” l’invito della Polizia : “Adesso ci serve il vostro aiuto” : È sempre merito di Federica Sciarelli quando un vecchio e importante caso, torna in auge dopo anni di silenzio. Parliamo dell’agghiacciante (lasciatecelo dire, almeno in questo caso) vicenda dello sciatore ritrovato il 22 luglio del 2005 a quota 3100 metri, su un ghiacciaio in Valtournenche in località Cime Bianche, Val d’Aosta. Il programma “Chi l’ha visto?” infatti ha fatto sapere, tramite l’ultimo servizio in onda, che la Polizia ...

Ritrovamento choc : in una casa 11 cadaveri della stessa famiglia. Peggio di un film horror : “Una cosa mai vista” : Altro che film dell’orrore: la realtà sta mettendo a dura prova anche la più fantasiosa immaginazione di chi elabora le storie dell’horror. Qui siamo di fronte a un vero e proprio spettacolo choc. Una drammatica strage si è consumata in India nella census town (città di fatto) di Burari, nel distretto di Delhi Nord, dove, riferisce il sito di ‘India Today’, i membri di una famiglia sono stati trovati impiccati di ...

29 Giugno 2018 - San Pietro e Paolo : la storia del Ritrovamento dei resti del primo apostolo : La Chiesa celebra oggi la ricorrenza di San Pietro e Paolo. Se sappiamo che sotto alla Basilica di San Pietro ci sono veramente le reliquie del primo Papa, lo dobbiamo a Margherita Guarducci. Grazie ai suoi studi, nel 1968 Papa Paolo VI decretò che le ossa ritrovate dopo gli scavi sotto la basilica erano veramente quelle dell’apostolo. Una storia lunga e complessa, quella dell’identificazione delle reliquie di Pietro. Tutto nacque ...

Paestum eccezionale Ritrovamento nei pressi della Basilica : eccezionale ritrovamento, effettuato dai componenti della Società Friulana di Archeologia, nell’area archeologica di Paestum che da 17 anni visitano per dare una mano alla pulizia nell’area intorno ai templi. Il prezioso frammento di un cratere attico a figure nere di VI secolo avanti Cristo, è stati ritrovato propio pulendo l’area davanti alla “Basilica”, il più antico dei tre monumenti dorici. Si riconosce una parte di una biga con cavalli e ...