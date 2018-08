Risultati Europei atletica | le gare di giovedi 9 agosto Bronzo per Chiappinelli nelle

Europei nuoto - tripletta Quadarella : oro anche nei 400 sl. Codia show - Panziera regina nei 200 dorso. Risultati di oggi : Simona Quadarella oro anche nei 400 sl Infinita Simona Quadarella che fa tripletta agli Europei di nuoto di Glasgow. Nell'ultima giornata di gare l'azzurra vince anche i 400 sl, dopo aver conquistato ...

Europei nuoto 2018 - Gabbrielleschi argento nella 10 Km fondo. I Risultati di oggi : L'azzurra Giulia Gabrielleschi , 22enne pistoiese, ha vinto la medaglia d'argento nella 10 km di fondo agli Europei di nuoto di Glasgow. Oro e bronzo a due olandesi: prima Sharon Van Rouwendaal, terza ...

Europei Nuoto 2018 - Risultati di oggi. Bruni bronzo nei 5 km :

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i Risultati dell’ultima giornata. Italia quinta nella madison femminile : Cala il sipario sugli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Nell’ultima giornata di gare al Sir Chris Hoy Velodrome, l’Italia non conquista ulteriori medaglie e chiude così con un bottino di due ori, due argenti e un bronzo. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. nella madison la coppia azzurra formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri chiude al quinto posto. Le nostre portacolori hanno fatto punti in ...

Europei di nuoto 2018 - i Risultati di oggi 6 agosto. Cerruti bronzo nel sincro : Quadarella in finale dei 1500 sl

Europei di nuoto 2018 - i Risultati di sabato 5 agosto. Miressi d'oro - Paltrinieri stoico : Greg di bronzo dopo giorni di problemi fisici. Urlo azzurro nei 100 stile, Castiglioni bronzo nei 100 rana

Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - tutti i podi e i Risultati. Vincono 4 Nazioni diverse! : Si sono conclusi gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro di Glasgow si sono disputate le Finali di Specialità che hanno concluso la rassegna continentale, non sono mancati spettacolo, sorprese e conferme in una giornata finale ricca di emozioni. Dopo la mattinata riservata alle juniores, oggi pomeriggio spazio alle seniores e ben quattro Nazioni diverse hanno vinto la medaglia d’oro. L’ungherese Boglarka Devai ...

Europei nuoto 2018 - Risultati di sabato 4 agosto. Quadarella strepitosa : oro negli 800 : Paltrinieri in finale nei 1.500 stile. Avanti anche Acerenza. Avanzano alle semifinali Miressi e Dotto nei 100 stile libero

Europei nuoto 2018 - i Risultati di sabato 4 agosto. Paltrinieri in finale nei 1500 : Avanti anche Acerenza. Avanzano alle semifinali Miressi e Dotto nei 100 stile libero

Europei nuoto 2018 - i Risultati di venerdì 3 agosto. Medaglie per l'Italia : Medaglia d'argento per Ilaria Cusinato nei 400 misti e per gli uomini della 4x100 stile. Gioie anche dal nuoto sincronizzato: argento per Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo misto tecnico, ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i Risultati degli ottavi di finale. Axelsen e Marin ultimi baluardi europei : A Nanchino, in Cina, si è appena conclusa la quarta giornata dei Mondiali di Badminton: in un tripudio orientale restano a rappresentare il Vecchio Continente il danese Viktor Axelsen, e l’iberica Carolina Marin. Giocati tutti gli ottavi di finale, domani si prosegue con i quarti dei cinque tabelloni: saranno 20 quindi le sfide in programma. Di seguito tutti i risultati della quarta giornata di sfide: SINGOLARE ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i Risultati delle semifinali. Italia per il quinto posto - finalissima Olanda-Grecia : Si sono disputate a Barcellona le semifinali degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Olanda batte 8-7 l’Ungheria e vola in finale, dove incontrerà la Grecia, che supera le padrone di casa della Spagna, vincendo per 11-9. L’Italia asfalta la Germania per 17-2 e giocherà venerdì alle ore 18.15 contro la Russia, che ha la meglio per 13-10 sulla Francia, per il quinto posto. Seconda fase risultati 25 ...

Pallanuoto - Europei 2018 : i Risultati dei quarti di finale. Serbia-Croazia semifinale di lusso - l’Italia sfiderà la Spagna : Ci sarà un anticipo di finale: Serbia-Croazia, un penultimo atto tra i Campioni Olimpici e i Campioni del Mondo. Scherzo del tabellone agli Europei di Pallanuoto in quel di Barcellona, con le due prime forze al mondo che nella manifestazione continentale non si sfideranno per la medaglia dal valore più pregiato. I campioni olimpici non hanno faticato troppo con un’Ungheria molto spenta, invece è servita tutta la classe ai campioni iridati ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i Risultati dei quarti e gli accoppiamenti delle semifinali. Italia per il quinto posto : Vanno in archivio i quarti di finale degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Ungheria batte l’Italia per 10-9 e spezza i sogni di podio del Setterosa. Di seguito tutti i risultati odierni e gli accoppiamenti delle semifinali. Seconda fase risultati 23 luglio quarti di finale Olanda-Germania 22-2 Italia-Ungheria 9-10 Grecia-Russia 11-10 dtr (6-6) Francia-Spagna 5-14 Finali 9° posto Israele-Serbia 5-6 Finale 11° posto Croazia-Turchia ...