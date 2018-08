Rischio incendio Bmw richiama in Europa 300 mila auto | 24 mila in Italia

Incendio in un capannone a Pietrasanta : Rischio fumi tossici : Allarme nube tossica a Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove attorno a mezzogiorno è scoppiato un Incendio in un capannone della ditta Cerù, che tratta materiali edili. All'interno della struttura sarebbero presenti anche dei solventi. Una colonna di fumo è visibile anche dalla spiaggia di Viareggio. Il Comune di Pietrasanta ha raccomandato alla popolazione di chiudere porte e finestre e ha invitato chi fosse all'esterno ...

Incendio a Caivano - rifiuti in fiamme : Rischio nube tossica/ Video ultime notizie : enorme colonna di fumo nero : Incendio a Caivano, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. Video ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro

Incendio - alto Rischio in Sardegna : mezza Isola con codice arancione : Giornata ad alto rischio Incendi domani, sabato 14 luglio, in gran parte della Sardegna. Complice l’ondata di calore che portera’ picchi di 42 gradi in alcune zone dell’Isola, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta con codice arancione in tutto il sud Sardegna, nel Sulcis, nell’Oristanese, nel centro e nord ovest. Cio’ significa che “le condizioni sono tali per cui, ad innesco ...

NAPOLI - INCENDIO IN DEPOSITO ECOBALLE A SAN VITALIANO/ Ultime notizie video : Rischio diossina - attivato il Noe : NAPOLI, INCENDIO in DEPOSITO ECOBALLE: ministro Costa attiva carabinieri del Noe. Ultime notizie video: colonna di fumo alta fino a 30 metri. Circa 50 vigili del fuoco impegnati

Cecera (PD) : Incendio all’Archeoparco di Quartaccio - Rischio per l’incolumità : Incendio all’archetipo di Quartaccio. Cecera PD XIV municipio: stato di degrado e abbandono aree verdi rischio per l’incolumità. Questa mattina si è sviluppato un Incendio nell’area dell’Archeoparco accanto alle abitazioni e ai negozi del Piano di Zona Quartaccio II. “Lo stato du incuria e abbandono in cui versano le aree verdi pubbliche a Roma – dichiara il consigliere PD del XIV municipio – oltre al ...