Riforma pensioni 2018 Esodati | incontro con lo staff di Conte per la nona salvaguardia

Riforma pensioni 2018/ La proposta Lega-M5s per le pensioni sopra gli 80.000 euro (ultime notizie) : RIFORMA pensioni 2018 , ultime notizie. La proposta Lega-M5s per le pensioni sopra gli 80.000 euro . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 agosto(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:14:00 GMT)

Russia - Putin Riforma le pensioni : “A casa solo a 65 anni”. E i russi tornano in piazza : In diciotto anni, da quando è al potere, Vladimir Putin si è sempre detto contrario ad una riforma delle pensioni. Oggi non più: con un ordine firmato dal primo ministro Dmitry Medvedev a metà dello scorso giugno, alla Duma di Stato è arrivato un disegno di legge per aumentare l’età in cui i russi possono smettere di lavorare. Una riforma che il delfino di Putin definisce ‘graduale’ e che entrerà in vigore nel 2019: il progetto di legge prevede ...