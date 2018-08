Richard Gere sarà padre a 69 anni

dilei

(Di giovedì 9 agosto 2018) A 69diventerà. La moglie Alejandra Silva infatti è incinta del loro primo figlio. La coppia è convolata a giuste nozze lo scorso aprile in Spagna, dopo una convivenza durata tre. Come rivela ABC, la 35enne sarebbe già in dolce attesa e prestopapà per la seconda volta, dopo la nascita di Homer, il figlio – oggi 18enne – nato dal suo matrimonio con l’attrice Carey Lowell, a cui è stato legato dal 2002 al 2015. In passato è stato sposato anche con la modella Cindy Crawford, da cui ha divorziato nel 1995, dopo appena quattrod’amore. Anche l’imprenditrice spagnola ha un altro figlio, Albert, che ha appena 6ed è frutto della relazione con il magnate Govind Friedland, da cui aveva divorziato poco prima di incontrare l’attore di Hollywood. Alejandra d’altronde sembra essere la donna giusta per la star ...