Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo smentiscono la crisi | ‘Dateci spazio’

tvzap.kataweb

: Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo in crisi: “Non conviviamo più” - LadyNews_ : Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo in crisi: “Non conviviamo più” - crazymusiclab : Il segreto del tempo--Riccardo Fogli/Roby Facchinetti (cover by Dino Gismondi): - zazoomnews : Uomini e Donne Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo non convivono più ma stanno ancora insieme - #Uomini #Donne… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Nessunaall’orizzonte per. I due, innamoratisi a Uomini e donne e protagonisti dell’edizione 2017 di Temptation Island,in una serie di story le voci che stanno circolando sul loro conto. Tutto è nato da alcune segnalazioni di persone che li hanno visti separati e in compagnia di terzi. Così su Instagram, come riporta Isa e Chia, ha spiegato: Non ci sono stati tradimenti, mancanze di rispetto di qualsiasi genere o altre cazzate. Siamo due persone innamorate che ora hanno bisogno di un momento diverso per continuare ad amarsi e basta. Dateci spazio, rispettateci ora più che mai. Temptation Island 2017, il falò di confronto traI fidanzati vengono convocati nel pinnettu perché c'è un filmato che riguarda una delle fidanzate, enon ha ...