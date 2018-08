Resident Evil 2 | gli sviluppatori svelano alcuni dettagli sulla creazione di Leon

Capcom parla delle preoccupazioni per la presentazione di Resident Evil 2 all'E3 : Ma, nel mondo in cui il gioco è stato progettato, abbiamo poi deciso che la visuale in terza persona fosse la scelta migliore ". Antoine Molant , marketing director per l'area EMEA di Capcom aggiunge:...

Capcom parla delle preoccupazioni per la presentazione di Resident Evil 2 all'E3 : Resident Evil 2 è, sicuramente, uno dei giochi più apprezzati della famosa serie di Capcom e, come ormai saprete, il prossimo anno potremo mettere le mani sull'atteso remake (anche se la compagnia crede che il titolo sia più di un semplice remake).Detto questo, in realtà in casa Capcom c'era della preoccupazione per la presentazione allo scorso E3, soprattutto dopo il successo di Resident Evil 7 e la sua visuale in prima persona. RE2, infatti, ...

Ecco una classifica che incorona il miglior Resident Evil : Quanti di voi si sono chiesti qual è il miglior gioco della serie Resident Evil? Pensandoci bene, sono molti i giochi apprezzati dal pubblico, ma ce ne sono stati alcuni che possiamo ritenere fondamentali, come l'indimenticabile primo episodio o il secondo che, come ormai saprete, sta per tornare in una veste totalmente rinnovata, tanto che la stessa Capcom ha dichiarato che non si può parlare di un semplice remake.Tuttavia, ancora non si può ...

Non solo Resident Evil 2 : Capcom è interessata anche ad altri remake : Come riporta Videogamer, Capcom ha dichiarato durante un incontro con gli investitori che esplorerà la possibilità di ulteriori remake e re-release di titoli appartenenti al proprio catalogo.anche se è probabilmente troppo presto per poter pensare a un remake di Resident Evil 3: Nemesis, la società ha chiarito che intende rivedere alcune classiche IP."Inoltre, per quanto riguarda i remake e le re-release dei giochi del nostro catalogo, ci ...

Un nuovo imperdibile video gameplay ci mette di fronte agli orrori di Resident Evil 2 : Resident Evil 2 Remake (anche se Capcom parla di un progetto che è molto più di un remake) è stato indubbiamente uno dei protagonisti più importanti dell'E3 2018 attirando l'attenzione di fan e addetti ai lavori e riuscendo anche ad accaparrarsi diversi premi.In attesa di un'uscita ancora piuttosto lontana (29 gennaio 2019), DualShockers ha segnalato una nuova demo mostrata nel corso dell'Ani-Com & Games Hong Kong e giocata live dal producer ...

Resident Evil 2 : Capcom parla delle difficoltà nel realizzare la scena dell'alligatore che sarà presente anche nel remake : Il "nuovo" Resident Evil 2 è certamente uno dei giochi più attesi, soprattutto dai fan storici della serie di Capcom che, quasi sicuramente, ricorderanno la famosa scena dell'alligatore del titolo originale.Nell'originale Resident Evil 2 un alligatore tentava di divorare il personaggio nelle fogne di Raccoon City e, a quanto pare, questa sequenza sarà riproposta nel remake.Come riportato su Daily Star, gli sviluppatori hanno parlato di questa ...

Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 saranno giocabili alla Gamescom 2018 : Quest'anno Capcom ha avuto un grande successo grazie alla pubblicazione di Monster Hunter World, ma anche grazie agli annunci di Resident Evil 2 e DEvil May Cry 5 all'E3 2018. Per coloro che non possono aspettare l'arrivo degli ultimi due titoli citati, in programma per l'anno prossimo, sappiate che la Gamescom 2018, dal 21 al 25 agosto, sarà un'occasione per mettere mano agli attesi giochi.Come segnala Gamingbolt, Capcom Germany ha ...

Perché Resident Evil 2 non supporterà la realtà virtuale : Resident Evil 2 non supporterà la realtà virtuale, diversamente da quanto era stato intuito lo scorso mese di giugno durante l’ultimo E3 di Los Angeles. Per gli sviluppatori infatti il gioco non si sposa bene con la VR. Nonostante tutto cresce sempre di più l’attesa dei fan di Resident Evil 2 per l’uscita del remake, in programma per gennaio 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Solo lo scorso mese di giugno gli appassionati del gioco avevano pensato ...

Niente supporto per la realtà virtuale nel remake di Resident Evil 2 : I fan dello storico Resident Evil 2 sono in trepidante attesa del ritorno di uno dei capitoli più amati della famosa saga horror, che tornerà anche in una splendida Collector's Edition, ma i giocatori ora si stanno chiedendo se, dopo quanto accaduto con l'apprezzato Resident Evil 7, sarà introdotta nel remake la VR.Ebbene, chi si aspettava la realtà virtuale per il "nuovo" Resident Evil 2 rimarrà deluso. Infatti, come riporta Daily Star UK, i ...

Resident Evil 2 : la Collector's Edition è stata rivelata da Capcom - vediamo cosa contiene : Capcom ha annunciato la Collector's Edition di Resident Evil 2 in occasione del Comic-Con di San Diego, per la gioia di tutti i collezionisti e dei giocatori in attesa del remake dell'iconico titolo.Uscito in origine nel 1998, Resident Evil 2 ritorna sugli scaffali il 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, riporta Dualshockers.Per coloro i quali decideranno di acquistare quest'edizione da collezioni, ecco cosa ci sarà ad attenderli ...

Resident Evil 2 prepara contenuti esclusivi per Leon e Claire - i dettagli : L'annuncio dell'inizio dei lavori sul remake di Resident Evil 2 ha senza ombra di dubbio mandato in brodo di giuggiole tanto i fan storici della saga quanto le nuove leve dell'universo videoludico. Il mito della serie Capcom è sostanzialmente intramontabile, e il ritorno dei primi capitoli in salsa rivista e corretta è un'occasione più unica che rara per rivivere (o vivere per la prima volta, qualora le primavere sulle spalle siano poche, ndr) ...

Monster Hunter World e il remake di Resident Evil 2 utilizzeranno Denuvo : Poche ore fa Capcom ha confermato che le versioni PC di Monster Hunter World e Resident Evil 2 utilizzeranno Denuvo, il tanto discusso sistema di protezione.Come riporta VG247, Denuvo serve a impedire che un gioco venga piratato, almeno per un dato periodo. Vari publisher utilizzano versioni differenti ma per ora tutti i titoli sono stati violati, in alcuni casi anche dopo poche settimane dal lancio. l'anti-tamper ha inoltre ricevuto varie ...

Crash - Medievil e Resident Evil 2 : i motivi che rendono cosa buona e giusta il ritorno delle vecchie glorie - editoriale : Partita un po' in sordina, l'attuale generazione di console ci sta regalando titoli che fino a qualche anno fa appartenevano al regno dei desideri irrealizzabili, nonché piogge d'emozioni a catinelle. Solo negli ultimi mesi abbiamo potuto mettere le mani su videogiochi di alto profilo, certi che il trend continuerà per tutto il 2018 e oltre. Senza ombra di dubbio questa è anche un'era di rimembranza, perché ha visto l'uscita di una gran quantità ...

Il remake di Resident Evil 2 offrirà un comparto narrativo migliorato : Con Resident Evil 2: remake Capcom non sta solo riproponendo in una nuova veste grafica uno dei capitoli più amati della saga, al contrario sta cercando in tutti i modi di espanderlo e migliorarlo ove possibile.Gamingbolt ha chiesto a Capcom cosa si intende quando affermano che il remake proporrà una narrativa migliorata rispetto al titolo originale e se tale miglioramento deriva dal fatto che la storia sarà ampliata al livello strutturale. Il ...