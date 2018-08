Resa Capitale E un' altra capocciata viene inflitta a Roma

Rally “RomaCapitale” : Giandomenico Basso sfiora l’impResa - è secondo assoluto : Il trevigiano Giandomenico Basso è tornato in modo vibrante al via del tricolore rally con una prestazione d’effetto, vicina alla conquista del primo gradino del podio Movisport ad un passo dal successo al 6° Rally RomaCapitale, nel fine settimana appena trascorso. Giandomenico Basso, in coppia per la prima volta con Moira Lucca, su una Skoda Fabia R5, ha “rischiato” di vincere la sesta prova del Campionato Italiano, valida anche per la ...

La filiera della carta stampata nell’era digitale : il punto con una storica impResa della Capitale : Svolgono un mestiere storico. Per decenni, prima dell’avvento dell’era del web, hanno rappresentato un anello fondamentale nella catena che ha reso possibile la libera circolazione di notizie ed idee, in Italia e nel resto del mondo. Di chi si tratta? Degli operatori che, ancora oggi, ogni notte distribuiscono i giornali freschi di stampa presso edicole, enti pubblici, scuole, università, nonché grandi e piccole aziende, ...

Casa : Fimaa Roma - in primo trimestre mercato in ripResa - +3% nella capitale - 3 - : A tal proposito, sottolinea, 'chiedo con la convinzione che sia una scelta politica ormai indispensabile da parte del nuovo governo per rimettere in moto l'economia tutta, che si smetta di usare gli ...

Casa : Fimaa Roma - in primo trimestre mercato in ripResa - +3% nella capitale (2) : (AdnKronos) - Tra le zone più gettonate di Roma il centro storico, l’Aventino, passando per Monteverde Vecchio, Trastevere, Prati e Parioli. Ricercati, ma meno del centro (proprio a causa della riduzione dei prezzi degli ultimi anni), gli alloggi a Roma Nord, come nelle zone di Vigna Clara o Fleming

Casa : Fimaa Roma - in primo trimestre mercato in ripResa - +3% nella capitale (3) : (AdnKronos) - E a proposito degli ultimi dati dell’Omi che fotografano per la capitale un calo delle transazioni dell’1.9%? Il Presidente Maurizio Pezzetta non ha dubbi: "Il dato dell’Agenzia delle Entrate sulle compravendite residenziali tiene conto delle sole transazioni effettuate (rogiti), il se

Casa : Fimaa Roma - in primo trimestre mercato in ripResa - +3% nella capitale : Roma, 15 giu. (AdnKronos) - Il mercato delle case a Roma secondo il sentiment degli Agenti immobiliari Fimaa ha registrato nel primo trimestre 2018 un incremento del 3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Un dato positivo che per Fimaa Roma - Federazione Italiana Mediatori Agenti d’