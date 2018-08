Redditi e consumi | Italia Cenerentola dell' Area euro

Bce : “In Italia e Spagna stenta la ripresa di Redditi e consumi. Sono ancora sotto i livelli pre-crisi” : I consumi in Italia e in Spagna “non hanno ancora evidenziato una completa ripresa” mentre in Germania e Francia Sono di circa il 10% più alti rispetto al periodo pre-crisi e anche i redditi reali da lavoro dipendente “permangono significativamente inferiori a prima della crisi” a causa “della moderazione salariale indotta dalla crisi e della disoccupazione rimasta su livelli elevati”. Nel suo bollettino ...

Bce : in Italia e Spagna stenta la ripresa di Redditi e consumi : L'ultimo bollettino della Banca Centrale Europea denuncia anche possibili rischi al ribasso per l'economia mondiale a causa dei dazi statunitensi

Bce : in Italia e Spagna stenta la ripresa di Redditi e consumi : "A dieci anni dall'inizio della Grande recessione i consumi in Italia e in Spagna non hanno ancora evidenziato una completa ripresa" mentre in Germania e Francia "sono di circa il 10% più alti rispetto al periodo pre-crisi". È quanto si legge nell'ultimo bollettino economico diffuso dalla Bce, che riporta anche come sempre in Italia e Spagna "nonostante gli incrementi generalizzati nell'area euro, i redditi reali da lavoro ...

USA - accelerano i Redditi delle famiglie ma non i consumi : Teleborsa, - accelerano i redditi delle famiglie americane ma non i consumi. Secondo il Bureau of Economic Analysis , BEA, degli Stati Uniti, a maggio i consumi personali , PCE, sono cresciuti dello 0,...

Istat : crescono consumi - Redditi fermi : Nei primi tre mesi 2018 i redditi da lavoro dipendente pro-capite hanno registrato una crescita congiunturale nulla per l'insieme dell'economia. Variazione positiva ma "molto modesta" su base annua , ...

