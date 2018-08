Real Madrid | Keylor Navas non teme Courtois | Io via? Neanche morto

Juventus - Marotta dal Real Madrid ha preso anche il mago dei muscoli : TORINO - Cristiano Ronaldo è stato il pezzo pregiato, ma lo shopping Real di Beppe Marotta e Fabio Paratici non si è limitato al campo e al cinque volte pallone d'oro. Dai campioni d'Europa i ...

Telenovela Modric-Inter - ecco la provocazione : “i nerazzurri stanno al Real Madrid come il Chievo Verona sta all’Inter” : MODRIC INTER- “Così è, l’Inter sta al Real Madrid come il Chievo Verona sta all’Inter”. Un tweet al veleno pubblicato qualche ora fa firmato da Vicente Azpitarte ha scatenato i tifosi nerazzurri. L’autore del post è il biografo di Modric a cui ha dedicato un libro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO RealE L'articolo Telenovela Modric-Inter, ...

Ufficiale Courtois al Real Madrid - Kovacic come contropartita al Chelsea : Milan beffato - i dettagli dell’operazione : Thibaut Courtois è un nuovo giocatore del Real Madrid, nell’affare con il Chelsea è compreso il prestito di Kovacic: beffato il Milan che puntava al centrocampista croato Ad un giorno dalla chiusura del calciomercato in Premier League il Chelsea piazza due colpi. In mattinata il pagamento della clausola rescissoria di Kepa, ben 80 milioni, ha regalato a Sarri un nuovo portiere. Via libera dunque per l’addio di Courtois che si è ...

Real Madrid - esodo in atto : ecco quando è nato : Zidane, Cristiano, ora forse addirittura il regista vicecampione del mondo. La noia di vincere, o forse la paura di non vincere più: c'è questo, ma non solo, dietro alla grande fuga blanca '.

Real Madrid - Modric ha incontrato Sanchez : posizioni distanti : Modric si allena col Real Madrid Mentre il mondo Blanco preme perché resti, lui anche ieri mattina ha ribadito con forza la volontà di trasferirsi all'Inter, parlando con i suoi familiari e gli ...

Calciomercato Real Madrid - se parte Modric chi arriva? In corsa Eriksen - Thiago e Milinkovic-Savic : La premessa è che il condizionale è d'obbligo. Se parte Luka Modric, chi ne raccoglierà l'eredità della maglia numero 10 nel Real Madrid? In Spagna se ne stanno già interrogando e Marca , il giornale ...

Real Madrid - Modric in campo a Valdebebas : primo allenamento per il croato. FOTO : In attesa dell'incontro decisivo con Florentino Perez, cui dovrebbe precedere quello con José Angel Sanchez numero due del club,, Luka Modric è sceso in campo per il primo allenamento dopo il Mondiale ...

