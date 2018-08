Rashida Tlaib | prima donna musulmana al Congresso Usa

huffingtonpost

: RT @acirne: Sarà Rashida Tlaib la prima donna musulmana ad entrare nel Congresso USA. Ha vinto le primarie dem a #Detroit e vincerà le elez… - rossella266 : RT @acirne: Sarà Rashida Tlaib la prima donna musulmana ad entrare nel Congresso USA. Ha vinto le primarie dem a #Detroit e vincerà le elez… - acirne : Sarà Rashida Tlaib la prima donna musulmana ad entrare nel Congresso USA. Ha vinto le primarie dem a #Detroit e vin… -

(Di giovedì 9 agosto 2018), madre di due figli e figlia di immigrati palestinesi, in passato arrestata per aver disturbato un discorso del presidente americano, Donald Trump, è entrata nella storia, aggiudicandosi il lasciapassare per diventare laneldegli Stati Uniti.L'ex assistente sociale 42enne ha vinto lerie democratiche a Detroit, nel Michigan. Senza candidati repubblicani o di altri partiti, è posizionata in pole per la Camera dei rappresentanti dopo le elezioni di metà mandato del prossimo novembre."Grazie mille per aver reso questo incredibile momento possibile. Sono senza parole", ha twittato. "Non vedo l'ora di servirvi al. La sua vittoria su altri cinque candidati la porta a diventare laal, 12 anni dopo che Keith Ellison del Minnesota divenne il primo musulmano nella Camera dei ...