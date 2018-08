Raid contro scuolabus | decine di bambini morti “È una mattanza”

caffeinamagazine

(Di giovedì 9 agosto 2018) Una carneficina. Almeno 39sonoe altre 50 persone sono rimaste ferite nel nord dello Yemen in seguito aaerei che hanno colpito unoe un affollato mercato nella provincia di Saada. “Dopo un attaccoun bus che trasportavain un mercato di Dahyan, nel nord di Saada, un ospedale sostenuto dal Cicr ha ricevutodie di feriti”. Lo ha annunciato il Comitato internazionale della Croce Rossa su Twitter. Secondo leader tribali locali l’attacco è stato sferrato dalla coalizione a guida saudita. In precedenza l’Arabia Saudita aveva ufficializzato la morte di un civile e il ferimento di altri 11 a causa dei frammenti di un missile lanciato dai ribelli shiiti dello Yemen nel sud del regno.Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, ...