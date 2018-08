Rai ancora nel caos Non passa il candidato che piace ai grillini

Rai - cda in stallo : nomina presidenza slitta ancora : ... la consigliera Rita Borioni, Pd, è tornata alla carica proponendo ai colleghi il nome di Riccardo Laganà , eletto grazie ai voti dei dipendenti Rai e unico nome non scelto dalla politica in ...

La Vigilanza avvisa il Cda Rai. Lettera di Barachini : prima il presidente e poi le nomine. Sul nome ancora stallo : La commissione Vigilanza della Rai salva 90º minuto e 'Un posto al sole' ma mette in guardia il Cda Rai e l'amministratore delegato dal procedere alle nomine dei direttori di rete, di canale e di testata. A sette giorni dalla mancata ratifica di Marcello Foa alla presidenza della radio televisione italiana, batte un colpo la commissione bicamerale presieduta da Alberto Barachini (Fi) indicando all'organo collegiale di viale Mazzini il ...

Katia Serra - attacco alla Rai : 'Cacciata con un sms. Ancora oggi mi chiedo perché...' : Da un anno esatto, Katia Serra non fa più parte di Rai Sport . Una delusione che, però, non ha Ancora metabolizzato. Tanto che oggi si sfoga e picchia durissimo contro Viale Mazzini: 'Un anno fa mi sono ritrovata fuori dalla Rai , dall'oggi al domani, con ...

Roma - la spiaggia del Tevere ha aperto : ancora pochi "villeggianti" e opeRai al lavoro : Alla fine la spiaggia sul Tevere di Roma, ribattezzata lido "Tiberis", ha aperto i battenti alle 8 di questa mattina. Delusione tra i primi visitatori che sono entrati al lido con gli...

Macerata : sei mesi dopo - il Raid di TRaini incombe ancora sulla città : Era la mattina del 3 febbraio quando a Macerata il 'lupo' Luca Traini faceva scattare il suo raid contro tutte le persone di colore che incrociava...

Focus Ascolti : L'estate della tv - Rai1 ancora al comando : La notizia è che, seppur di un soffio, Rai1 nel computo totale giugno-luglio 2018 è sopra su Canale5, nonostante la rete Mediaset ha ospitato quest'anno i mondiali di calcio. Nei dati medi del totale individui-totale giornata nei due mesi appena trascorsi registriamo infatti una media del 14.55% di share per Rai1, cm il 14.43% di Canale 5.La rete ammiraglia della televisione pubblica ottiene il suo dato più alto il 17 luglio con il 18,29%, ...

Rai - sì del cda a Foa presidente. Ma è ancora scontro nel centrodestra : C'è il sì del consiglio di amministrazione Rai alla nomina a presidente di Marcello Foa , nome indicato dal governo sul quale però si sta spaccando il centrodestra. Dai vertici di Viale Mazzini è ...

F1 - Raikkonen rimasto a secco durante il Gp d’Ungheria : la rivelazione di Ericsson è ancora più sorprendente : Interrogato sul problema che ha avuto Raikkonen in gara a Budapest, Ericsson ha rivelato di non bere durante le gare da ormai due anni Un inconveniente del quale la Ferrari avrebbe potuto fare a meno, se solo i meccanici si fossero ricordati di collegare il sistema di abbeveraggio utilizzato dai piloti nel corso delle gare. Photo4/LaPresse Una dimenticanza costata un bel po’ di chili a Kimi Raikkonen, impossibilitato a bere per tutto ...

Ancora caos sulle nomine Rai. Foa : 'non sono Belzebù' : Il cavaliere a testa bassa scuote Salvini :'come ha potuto permetterlo?'. Ed i sette voti fi Forza Italia in Commissione Vigilanza diventano indispensabili per la ratifica del presidente -

Marcello Foa - la rivelazione sul quasi presidente della Rai : 'Quello che ancora non sapete su di lui' : C' è un diavolo che non avevamo mai scoperto, e che all' improvviso è spuntato dagli inferi dove non si notava in mezzo agli altri. Ma ora è lì, tremendo con le sue corna, la coda a sputare fuoco e ...

Tour de France - le classifiche : Pozzovivo orgoglio italiano e la BahRain Merida può ancora sognare il numero giallo. Sagan a rischio tempo massimo [LIVE] : Tour de France, ecco le nuove classifiche: Pozzovivo risale al 18° posto nella generale, è il miglior italiano E’ Domenico Pozzovivo l’orgoglio italiano in questo Tour de France n° 105: lo scalatore lucano del Team Bahrain-Merida, arrivato in Francia dopo un Giro d’Italia da protagonista (5° nella classifica finale, il suo miglior risultato di sempre in una grande corsa a tappe) per aiutare Vincenzo Nibali, è adesso il ...

NOMINE Rai/ Ancora una fumata nera. Lega stoppa Fabrizio Salini. Oggi Cdm : NOMINE Rai Ancora in alto mare. Non ci sarebbe Ancora un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Fermato dal Carroccio Fabrizio Salini. Oggi in programma Cdm(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:56:00 GMT)