Raggi | Città Metropolitana | 25 e 26 ottobre a Roma il Forum Ema

Salvini riceverà Virginia Raggi : "Non vedo l'ora di sigillare i campi rom e restituire quegli spazi ai cittadini" : Virginia Raggi oggi andrà al Viminale alle 12.30 per incontrare Matteo Salvini. Il ministro dell'interno ha parlato di questo confronto in un'intervista al quotidiano Il Tempo: "Oggi incontrò la Raggi e la convincerò a chiudere i campi Rom a Roma". E, sulla questione, ha sottolineato che vorrà "essere d'aiuto con i fatti non con le parole". Salvini ha poi aggiunto: "conosco bene i dossier della Capitale molti campi li ...

Raggi : Questionario on line - cittadini scelgano le priorità dei servizi : Roma – Piu’ piste ciclabili, tram, corsie preferenziali dedicate al trasporto pubblico o isole ambientali. Su questi temi i cittadini tornano a decidere con l’avvio della seconda fase di consultazione del Piano urbano della mobilita sostenibile (Pums). Attraverso un Questionario online e interviste telefoniche i cittadini potranno esprimere una preferenza in tema di mobilita’: dal potenziamento della rete del trasporto ...

Pelonzi : Roma deve rinascere - Raggi prepari città al 2030 : Roma – “Innovazione, ricerca, infrastrutture, lavoro, sviluppo, formazione, modernita’, ambiente. La citta’ nei prossimi dieci anni andra’ avanti, secondo la ricerca presentata dalla Camera di commercio. Ce la fara’ l’attuale giunta comunale a raccogliere le sfide lanciate dal mondo economico e prepararsi per essere davvero competitiva e all’altezza delle aspettative?” “La sindaca e gli ...

Palumbo : ennesimo consigliere a Raggi mentre città sprofonda : Roma – “Un nuovo consulente, l’ennesimo consigliere della Raggi. Un altro maxi contratto che sfiora i 90mila euro l’anno. Altro giro, altro guru per sostenere la giunta che annaspa. La citta’ affonda ma due soldi per le consulenze si rimediano sempre”. Cosi’, in una nota, il consigliere comunale Pd Marco Palumbo, in merito alla nomina di Lorenzo Foti a “finalizzatore delle attivita’ di ...

Baglio (PD) : Degrado città per incapacità amministrazione Raggi : Roma – “Citta’ invasa dai rifiuti, giardini e aree verdi senza cura e divenuti luoghi pericolosi, caditoie bloccate, strade colabrodo dove si rischia la vita. E la lista potrebbe proseguire. Si chiama inefficienza e a Roma tutto questo ha una spiegazione: molte gare per servizi e lavori sono ancora oggi bloccate e molti degli atti amministrativi di questa maggioranza non producono effetti per vizi di forma e di ...

Reggio Calabria - il duro sfogo di una cittadina : 'Dipendenti Atam maltrattati e Raggirati' : In questo modo mettete in pericolo la salute, l' economia familiare di tutte quelle famiglie che dipendono da questi lavoratori e la colpa è solo vostra. Come può' definirsi ' metropolitana ' una ...

Virginia Raggi - "via i sampietrini"/ Referendum Roma - cittadini replicano “incentivare uso dei mezzi pubblici” : Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese. Lancia Referendum su rimozione sanpietrini(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:32:00 GMT)

Pelonzi (PD) : Con Raggi verde città desolante : Roma – “Quello che un tempo era un vanto per Roma: i suoi parchi, i suoi giardini, il polmone verde metropolitano, con la giunta Raggi e’ diventato l’emblema dell’incuria, della sporcizia e dell’abbandono. La decadenza cittadina, simbolo dell’amministrazione pentastellata, potrebbe essere sintetizzata nello squallore in cui e’ ridotto il vede urbano. L’inadeguatezza di questa Giunta si rivela ...

“Un oltRaggio”. Davide Astori - tifosi inferociti : cosa è successo. Firenze - brutta sorpresa in città - poi le immediate spiegazioni : Ha fatto molto discutere la decisione di “rimuovere” il muro dedicato al capitano Davide Astori a Firenze. Quella parata di sciarpe, ricordi e colori non c’è più. Dopo quasi 4 mesi dalla scomparsa del capitano della Fiorentina, prima del match che si doveva giocare a Udine, la società ha deciso di togliere dalla cancellata principale dello stadio Franchi tutte le sciarpe, le bandiere e i tanti messaggi che i tifosi ...

Raggi : con tornelli senso civico e rispetto come in altre città del mondo : Raggi: stessi passeggeri paganti si arrabbiano con furbetti Roma – Di seguito quanto detto da Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Vorremmo semplicemente fare quello che si fa già in tutte le altre città del mondo. Un po’ di senso civico e un po’ di rispetto delle regole. Mi sembra che questa misura dei tornelli abbia già stabilito un confine, perché sono gli stessi passeggeri che hanno pagato il biglietto ad arrabbiarsi ...

Roma - Raggi pubblica filmato dello “scroccone sul bus” : “Ecco cosa accade quando i cittadini onesti lo scoprono” : “Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate cosa accade quando i cittadini onesti scoprono gli ‘scrocconi'”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook postando il video che immortala le reazioni, a bordo di un autobus della capitale, di fronte ad un passeggero senza biglietto alle prese con il controllore e con un altro cittadino che lo ‘rimprovera‘: “O fai il biglietto o ...

Roma - sindaca Raggi : 'Cittadini segnalino incivili anche con video' - : Spedire al Campidoglio immagini che immortalano le infrazioni, grazie a una nuova piattaforma. È questo l'invito del Comune. Sarà così possibile "risalire al responsabile e sanzionarlo"

BEPPE GRILLO “SENATO DEI CITTADINI ESTRATTO A SORTE”/ M5S - sfiduciato Di Maio? Spopola selfie con Raggi e Fico : BEPPE GRILLO lancia l'idea: “SENATO dei CITTADINI, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:29:00 GMT)

'Inviateci i video di chi sporca la città' - Virginia Raggi ai cittadini - : Roma, 23 giu. , askanews, 'Chi sporca la città deve pagare. E lo farà. Voglio farvi vedere questo video che un cittadino ci ha inviato: si nota una persona che accosta un camioncino carico di ...