Quadarella | che tris!

Quadarella in stile Greg. È d'oro anche nei 1.500 : Ma questa è una regola dello sport: belli o brutti, ma sempre cattivi. I troppo buoni si fanno solo mangiare.

Nuoto - Europei 2018. IL PAGELLONE Simona Quadarella studia da Ledecky e Zofkova da urlo. Pellegrini : che fortuna! : FEDERICA Pellegrini 6: Il regalo di compleanno arriva con un giorno di ritardo da Pernille Blume. Entra, per il rotto della cuffia, sfruttando la follia della danese, in finale ma il tempo non lascia troppe speranze in chiave podio in una gara dove non ci sono Kromowidjojo e Blume. ERIKA FERRAIOLI 5: Niente semifinale per la donna delle staffette, che è arrivata col fiato corto all’Europeo. Non una buona notizia per la 4×100 stile ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella bis d’ORO - Zofkova che sorpresa! In finale Scozzoli e Federica Pellegrini : Quinta giornata di gare che va in archivio al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, sede delle gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018. Le emozioni non sono certo mancate ed andiamo a raccontare quanto avvenuto in vasca. 1500 stile libero donne (finale) Una vittoria da campionessa, una vittoria da Simona Quadarella. La romana concede il bis e dopo l’oro degli 800 stile libero, si prende anche i 1500 sl in modo ...

Europei di nuoto - Simona Quadarella oro anche nei 1500 (dopo gli 800 stile libero) : La sua mamma dice che in acqua mette una cattiveria che proprio fuori dalla piscina non si vede. E meno male che ce la mette perché quella cattiveria porta medaglie, pesanti, a Simona Quadarella, campionessa europea dei 1500 metri dopo aver vinto anche gli 800. Prima italiana con due ori Europei individuali nella stessa edizione. «Posso dire di essere forte» ha detto ai microfoni di Rai Sport dopo la gara senza dimenticare di aggiungere che era ...

Nuoto : oro bis per Simona Quadarella - vince anche nei 1500 sl : Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 1500 stile libero agli Europei di Glasgow, bissando il successo negli 800. La 19enne romana ha cdominato la gara e ha chiuso in 15 minuti, 51 secondi e 61 centesimi davanti alla tedesca Sarah Koehler (15:57.85) e all'ungherese Ajna Kesely (16:03.22).

Europei Nuoto 2018 - Simona Quadarella vince l’oro anche nei 1500 stile : Simona Quadarella dopo aver conquistato l'oro negli 800 stile trionfa anche nei 1500. La diciannovenne romana ha preceduto la tedesca Koehler e l'ungherese Kesely.Continua a leggere

Nuoto – Europei 2018 - doppietta d’oro per Quadarella : Simona fa emozionare l’Italia intera anche nei 1500 : Simona Quadarella dopo l’oro nei 400 metri stile libero, bissa il successo nei 1500 agli Europei di Glasgow 2018: che prestazione dell’azzurra! Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto, poi, la gara che ha visto protagonista dei 1500 metri stile libero Simona ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Simona Quadarella per il bis. Panziera da podio. Paltrinieri in ripresa. Pellegrini - Cusinato e Scozzoli in semifinale. Che bravo Pinzuti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO) Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Cerruti di bronzo! Quadarella impressionante - che Panziera! Gli azzurri sprecano nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

Nuoto - Europei 2018 : Quadarella non le vede neanche le avversarie - per Simona è oro e record italiano negli 800! : Fantastica Simona Quadarella, agli Europei di Glasgow 2018 negli 800 metri la nuotatrice italiana si accaparra il primo oro azzurro La seconda giornata degli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 entra nel vivo, la finale degli 800 metri stile libero femminile è appena terminata dando una grandissima soddisfazione all’Italia. Simona Quadarella, baluardo della nostra Nazionale in questa importante gara, è riuscita a guadagnarsi un ...

Nuoto - Europei 2018 – Federica Pellegrini : “In finale buone possibilità”. Simona Quadarella : “Non ho neanche forzato” : E’ andata in archivio la prima giornata di batterie a Glasgow, valida per gli Europei 2018 di Nuoto. Heat che hanno riservato buoni riscontri alla Nazionale italiana che, in vista del pomeriggio, può ambire al podio in diverse specialità. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato ha staccato il biglietto per la finale ottenendo il terzo crono delle batterie: “E’ un buonissimo tempo. Non sono abituata a gareggiare a quest’ora. ...

