Protesta nei campi | «Mai più schiavi»

L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per Protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo canadese : L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore canadese e ha richiamato il suo ambasciatore in Canada per protesta contro le “interferenze” del governo canadese nei suoi affari interni. La notizia è stata data con alcuni tweet del ministero degli Esteri Saudita, che The post L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo ...

Scarafaggio nei ravioli - donna incinta torna nel 'take away' per Protestare : presa a bastonate : Ha detto di aver trovato uno Scarafaggio in uno dei ravioli acquistati per pranzo in un ristorante cinese. Per protesta è tornata per lamentarsi nel take away, ma è stata cacciata via a colpi di ...

Scarafaggio nei ravioli - donna incinta torna nel 'take away' per Protestare : presa a bastonate : Ha detto di aver trovato uno Scarafaggio in uno dei ravioli acquistati per pranzo in un ristorante cinese. Per protesta è tornata per lamentarsi nel take away, ma è stata cacciata via a colpi di ...

Torino - trova uno scarafaggio nei ravioli : torna nel 'take away' per Protestare - ma viene presa a bastonate : Ha detto di aver trovato uno scarafaggio in uno dei ravioli acquistati per pranzo in un ristorante cinese. Per protesta è tornata per lamentarsi nel take away, ma è stata cacciata via a colpi di ...

Torino - scarafaggi nei ravioli al vapore/ Mamma incinta Protesta e viene aggredita a bastonate : Torino, scarafaggi nei ravioli al vapore: Mamma incinta protesta e viene aggredita a bastonate. Le ultime notizie: la donna aveva chiesto rimborso, poi l'aggressione(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Scarafaggi nei ravioli : donna incinta Protesta ma il ristoratore la picchia : È successo a una donna di 35 anni di Torino, che per la cronaca è anche al sesto mese di gravidanza e perciò dovrebbe mangiare nel modo migliore possibile. Il ritrovamento dello schifoso insetto, ...

Protesta per un insetto nei ravioli : donna incinta presa a colpi di scopa dal ristoratore : Ha trovato un insetto in uno dei ravioli acquistati per pranzo in un ristorante cinese, è tornata per lamentarsi ed è stata cacciata via a colpi di ramazza. E' successo ieri in un ristorante...

Trova scarafaggi nei ravioli comprati - torna per Protestare ma viene presa a bastonate : Quando è tornata per protestare, la 35enne, incinta al sesto mese, ha Trovato la reazione stizzita dei gestori del locale. "Un uomo ha preso una scopa e mi ha colpita alla spalla più volte come se tenesse un bastone" ha raccontato la giovane donna che ha immediatamente chiamato la polizia.Continua a leggere

Ronaldo alla Juve - a Pomigliano la Protesta degli ex operai licenziati : “Per lui i milioni… a noi solo calci nei coglioni” : Uno degli ex operai, licenziati per aver messo in scena attraverso un manichino il ‘suicidio’ di Marchionne, indossa una maglia con la foto dello stesso manichino ‘impiccato’ nel 2014 davanti al reparto logistico di Nola, ma con la testa di Ronaldo e la scritta “400 milioni presi dalle tasche degli operai? No grazie. La faccio finita”. “Noi siamo quelli che ti paghiamo”, si legge ancora sul ...

Protesta Greenpeace a Roma contro plastica usa e getta nei mari : Roma, 5 lug., askanews, - Attivisti di Greenpeace hanno montato questa mattina in pieno centro a Roma, di fronte al Pantheon, una riproduzione a grandezza naturale di due balene alte rispettivamente 6 ...

Marsala - migranti sfruttati nei campi a 3 euro l’ora : punito chi Protestava per pane duro : La scoperta da parte degli agenti della polizia di Trapani che dopo sei mesi di indagine hanno arrestato padre e figlio di 68 e 35 anni con l'accusa di sfruttamento della manodopera. I due imponevano turni massacranti che iniziavano alle 5 del mattino con paga oraria massima di tre euro oltre al panino, spesso duro, che davano ai lavoratori come pasto.Continua a leggere

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la Protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Roma diserta le urne - nei municipi 3 e 8 vince la Protesta contro la sindaca Virginia Raggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...