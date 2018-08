Progetto pilota EIC investirà 34 milioni di EUR in 14 progetti innovativi per facilitarne

Waymo - Accordo con Walmart e DDR per un Progetto pilota a Phoenix : un momento di grande fermento per l'attività di Waymo. Dopo la consegna dei primi esemplari della Jaguar I-Pace e l'annunciato sbarco in Europa, l'azienda di Google ha stretto un Accordo con le catene americane Walmart Inc. e DDR Corp.Ordini online e viaggi gratis al negozio con Waymo. Il progetto pilota sarà avviato a Phoenix, dove Waymo ha già in corso collaudi con i propri veicoli. I clienti che acquisteranno prodotti online potranno ...

Ambiente - al via sul Po Progetto pilota contro i rifiuti in mare : Ferrara, 18 lug., askanews, - Comincia dal Po un''operazione prevenzione' contro i rifiuti in mare: il principale corso d'acqua italiano contribuisce infatti a far dell'Adriatico il mare italiano con ...