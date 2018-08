Prezzi in Italia del Galaxy Note 9 e del Galaxy Watch : Samsung oggi ha presentato due top in assoluto. Il Galaxy Note 9 per il mondo smartphone/phablet e per il mondo degli smartWatch il Galaxy Watch. Ecco i Prezzi in Italia Prezzi in Italia del Galaxy Note 9 e del Galaxy Watch Samsung oggi ha presentato il phablet Note 9 e lo smartWatch il Galaxy Watch […]

Tre Italia lancia nuove vantaggiose offerte : tanti minuti e giga a Prezzi dimezzati - Costi e dettagli : Tre Italia lancia nuove vantaggiose offerte: Costi e dettagli. Fonte foto: investireoggi.it Vodafone sfida TIM, Wind, Tre Italia e Iliad: arrivano offerte speciali Operator Attack - Costi e dettagli ...

SsangYong Rexton Sports - In Italia con Prezzi a partire da 30.900 euro : La SsangYong introduce in Italia il nuovo pick-up Rexton Sports, che sostituisce il precedente Actyon Sports. Dopo il debutto al Salone di Ginevra nel marzo scorso, il nuovo prodotto sarà offerto nel nostro Paese nelle versioni Work, Road, Dream e Icon con prezzi compresi tra 30.900 e 39.500 euro. Le parentele tecniche con la Rexton. Sfruttando il pianale della Rexton, il modello Sports garantisce la tipica robustezza dei pick-up, ...

Italia : in salita i Prezzi alla produzione di giugno : Teleborsa, - Aumentano i prezzi alla produzione dell'industria Italiana A giugno 2018, l 'Istat stima un aumento congiunturale dello 0,3% dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria. Su base ...

Carburanti - nel semestre 24 - 8 mld spesi da italiani per il pieno. In aumento Prezzi benzina e diesel : TORINO - Al giro di boa di metà anno le famiglie e le imprese italiane hanno già speso 28,4 miliardi per acquistare benzina e gasolio auto. Rispetto allo stesso periodo del 2017 la...

Ufficiale lo Xiaomi Mi A2 : potente e con Android One - Prezzi ed uscita in Italia : In molti attendevano l'ufficializzazione dello Xiaomi Mi A2, che finalmente è arrivata: stiamo parlando di un dispositivo Android One, che può vantare un ampio schermo LTPS IPS da 5.99 pollici con risoluzione FHD+ a 403ppi ed il processore Snapdragon 660 (octa-core da 2.2GHz), oltre che 6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna (nella sua massima espansione). Tra le specifiche tecniche enunciamo il supporto al Bluetooth 5.0, il rivestimento ...

BENZINA - VIA LA TASSA REGIONALE IN ITALIA/ Ecco di quanto si riduce il costo. I Prezzi praticati dai gestori : BENZINA, via la TASSA REGIONALE: l’UE l’abolisce. Ecco a quanto ammonterà il risparmio per i consumatori dopo l'intervento dell'unione europea: circa due centesimi più iva(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:29:00 GMT)

Nuova Nissan Juke 2018 : sbarca in Italia il rinnovato SUV nipponico [FOTO e Prezzi] : Nissan Juke MY18 è arrivato presso le concessionarie Nissan Italiane e sono iniziate le prime consegne ai clienti Secondo restyling per il crossover urbano Nissan, per rilanciare la sfida in un segmento di mercato sempre più competitivo. Lo stile senza compromessi di Nissan Juke si arricchisce di un look più moderno e sportivo, grazie a una Nuova griglia “V-Shape” dalla finitura Dark Chrome, gruppi ottici dalle finiture brunite e calotte ...

Volkswagen T-Roc : debutta in Italia la richiestissima motorizzazione 1.6 TDI [FOTO e Prezzi] : Sul crossover compatto Born Confident arriva il Turbodiesel 1.6 TDI SCR da 115 CV offerto con un’incredibile promozione A sei mesi dal lancio, il primo crossover compatto della marca Volkswagen sta già scalando rapidamente la classifica dei modelli più venduti del suo segmento, grazie al suo design unico e alle tecnologie innovative di cui è dotato. Ora l’offerta della Volkswagen T-Roc si allarga ulteriormente con un motore molto atteso e ...

OPPO R15 Pro e OPPO A3 sbarcano anche in Italia : notch e Prezzi così così : OPPO ha annunciato due nuovi smartphone, disponibili tra pochissimo anche in Italia, OPPO R15 Pro e OPPO A3, entrambi con notch. L'articolo OPPO R15 Pro e OPPO A3 sbarcano anche in Italia: notch e prezzi così così proviene da TuttoAndroid.

Audi Q8 - Prezzi in Italia da 78.450 euro : L'Audi apre le prevendite in Italia della nuova Q8, limitando per il momento l'offerta alla verione 50 TDI con il V6 3.0 TDI mild hybrid da 286 CV e 600 CV, proposto a partire da 78.450 euro. Nel corso del 2019 deburteranno anche la Q8 45 TDI da 231 CV e la 55 TFSI 3.0 benzina da 340 CV, tutte con tecnologia ibrida.La Sport Suv. La inedita Q8, che abbiamo già potuto provare in anteprima in Cile, porta il marchio Audi in un nuovo segmento di ...