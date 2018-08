Poste | mai più file per i genitori con neonati

Ilva - Di Maio : «ProPoste insoddisfacenti». Toti : «Lui non ha fretta - Mittal sì» | : Maxi convocazione al ministero per analizzare l’offerta degli indiani. Il sindaco: “Una sceneggiata, non vengo”. Calenda: sembra un circo

Ilva - Di Maio : “ArcelorMittal? ProPoste insufficienti”/ Video - Emiliano : “Non vogliono rinunciare al carbone” : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti ma non diamo l'acciaieria al primo che passa". Calenda, "proposta Mittal è buona ma il Governo sembra la Raggi".(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:45:00 GMT)

Ilva - Di Maio : le proPoste di ArcelorMittal sono ancora insoddisfacenti | : Maxi convocazione al ministero per analizzare l’offerta degli indiani. Il sindaco: “Una sceneggiata, non vengo”. Calenda: sembra un circo

Ilva - Di Maio : "Da Arcelor Mittal proPoste insoddisfacenti" : "Da Arcelor Mittal proposte non soddisfacenti". A dirlo è Luigi Di Maio che ha incontrato oggi al Ministero dello Sviluppo economico ben 62 delegazioni - per un totale di 182 persone attorno a un tavolo - tra sigle sindacali, enti locali e altri soggetti coinvolti nella vicenda Ilva. "Si passa da un metodo in cui il mio precedessore firmava un contratto senza nemmeno dirlo ai sindacati ad un momento in cui i cittadini si possono confrontare ...

Ilva - ArcelorMittal : “Sì a ulteriori impegni”. Di Maio : “Analizzeremo le nuove proPoste” : ArcelorMittal si dice pronta a migliorare la propria offerta come chiesto alcune settimane fa da Luigi Di Maio. L'azienda si dice poi "fiduciosa che con il supporto del governo sarà possibile finalizzare nei prossimi giorni l’accordo con i sindacati". Per Di Maio restano comunque da "completare gli accertamenti sulla gara".Continua a leggere

Ilva - che succede ora? Domande - risPoste Di Maio accusa : è un pasticcio : Come va avanti l’iter di aggiudicazione? Quali sono le possibili ripercussioni sui dipendenti? Tutte le risposte sulla situazione dell’azienda

Consegna multe e atti giudiziari - cade monopolio Poste/ Cosa cambia : Di Maio - “apertura ad altri operatori” : Consegna multe e atti giudiziari, cade monopolio Poste: Cosa cambia. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio spiega: “Ora apertura ad altri operatori”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Ilva - Luigi Di Maio : “Le proPoste di ArcelorMittal su ambiente e occupazione non bastano” : Sulla questione Ilva il vicepremier Di Maio ha incontrato le rappresentanze sindacali e l'azienda acquirente, ArcelorMittal. Per il ministro sul "piano occupazionale bisogna fare di più e il piano ambientale non è soddisfacente", nonostante alcuni passi in avanti. I sindacati concordano ma chiedono di fare presto.Continua a leggere

Ilva - Di Maio : 'Ci aspettiamo proPoste fortemente migliorative' : I piani ambientali e occupazionali relativi all'Ilva presentati da Arcelor Mittal "non sono soddisfacenti". Lo ha affermato il ministro del Lavoro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dicendo di ...

Ilva - Di Maio : da ArcelorMittal proPoste che non soddisfano : Roma, 9 lug., askanews, - Le proposte di ArcelorMittal per migliorare il piano di rilancio dell'Ilva 'sul piano ambientale e occupazionale non sono soddisfacenti'. Lo ha affermato il ministro dello ...

Ilva - Di Maio : da ArcelorMittal proPoste che non soddisfano : Roma, 9 lug., askanews, - Le proposte di ArcelorMittal per migliorare il piano di rilancio dell'Ilva "sul piano ambientale e occupazionale non sono soddisfacenti". Lo ha affermato il ministro dello ...

Migranti - Trump : “Mai spinto repubblicani a votare proPoste” : Migranti, Trump: “Mai spinto repubblicani a votare proposte” Migranti, Trump: “Mai spinto repubblicani a votare proposte” Continua a leggere L'articolo Migranti, Trump: “Mai spinto repubblicani a votare proposte” proviene da NewsGo.

Un piano per Napoli - de Magistris : 'Aspetto risPoste da Di Maio entro luglio' : ...la richiesta forte della città di Napoli e dall'interlocuzione che ho avuto con il ministro Di Maio e la viceministro Castelli mi sembra che ci sia la giusta sensibilità e la giusta volontà politica ...

Caso Lanzalone - le risPoste di Di Maio : “Ho chiesto immediatamente le sue dimissioni” : Risponde alle domande (a tutte le domande) di Lucia Annunziata, spiega nei dettagli la genesi della consulenza a Luca Lanzalone, si assume le proprie responsabilità. Ma contrattacca, facendo notare di aver chiesto immediatamente (ottenendole) le dimissioni dell’avvocato dalla presidenza di Acea. Insomma, per Luigi Di Maio la vicenda dell’inchiesta sullo stadio della Roma e il sistema Parnasi non hanno creato una questione morale ...