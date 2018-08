Ponte sull' A14 ricostruito in due mesi

Bologna - 5 mesi per il Ponte sull’A1 «Sono 35mila i Tir a rischio in Italia» L’agente eroe : «Facevano foto - li ho mandati tutti via» : Riaperta l’autostrada dopo l’esplosione. L’ipotesi del colpo di sonno. Il ministro Toninelli: «Guida assistita per i 35 mila Tir pericolosi»

Bologna - disastro sulla A14 : un morto - 145 feriti e disagi alla viabilità - “da 3 a 5 mesi per ricosrtruire il Ponte” : 1/74 Foto di Massimo Paolone / LaPresse ...

Il ministro Toninelli : "Cinque mesi per la ricostruzione del Ponte sull'A14" : Potrebbero essere necessari "non meno di cinque mesi" prima che il tratto di A14 crollato a seguito dello scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir a Bologna sia ripristinato. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Il governo, però - ha spiegato il ministro nell'informativa al Senato sull'incidente stradale che ha causato un morto e decine di feriti, oltre al crollo di un tratto ...

“Ecco perché è crollato il Ponte sulla A14”. Disastro Bologna - i feriti salgono a 100 : Prima lo schianto, poi l’esplosione, le fiamme e una colonna di fumo nero. E’ quanto avvenuto ieri in tangenziale a Bologna in seguito ad un incidente fra un camion cisterna che trasportava liquido infiammabile e un altro automezzo cui è seguita una violenta esplosione. Un inferno di fuoco che si è scatenato intorno alle 14 alla periferia del capoluogo felsineo, all’altezza del km 4.800, direzione Sud del Raccordo Autostradale ...

Incidente sulla A14 - Bologna - esplosioni a catena. Crolla un Ponte - VIDEO : Si è consumata poche ore fa sulla A14, nel tratto del raccordo di Borgo Panigale, una vera e propria tragedia. Un Incidente con conseguenze gravissime ha bloccato il tratto in entrambi i sensi di marcia, con un bilancio attuale di due morti e oltre 60 feriti. Le informazioni, tuttavia, al momento sono ancora frammentarie e in continuo aggiornamento. In frantumi i vetri delle abitazioni. Un'autocisterna che trasportava materiali infiammabili ...

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale : due morti e decine di feriti - Ponte parzialmente crollato sulla A14 : Tre morti e oltre 50 persone soccorse, tra le quali 14 ferite in maniera grave: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna, a...