Pompei - Scavi | nuove ricerche in collaborazione con università italiane e straniere

Pompei - frammenti colonne davanti cancello scavi : recuperati da polizia : Due frammenti di colonne di epoca romana sono stati recuperati dai poliziotti del Commissariato di Pompei all'esterno di uno dei cancelli del Parco archeologico, in via Plinio. Questa mattina gli ...

Cafonal Pompei : Scavi bistrattati per un pugno di like : Tutti pazzi per Pompei: sui social continua la caccia ai turisti maleducati. Ed emerge la 'geografia' dei luoghi più amati dai fanatici degli scatti da postare sui telefonini. Come in un safari ...

Pompei - rinvenuta la testa del fuggiasco nel cantiere dei nuovi scavi : La bocca spalancata nell'annaspo spaventoso della fame d'aria, i denti in gran parte ancora lì duemila anni dopo la tragedia dell'eruzione. A Pompei, annuncia in esclusiva al Forum Ansa il direttore ...

Guardie armate - esercito e metal detector a difesa degli scavi di Pompei : A Pompei, in vista dell'emergenza terrorismo, si sta pensando di riorganizzare gli ingressi "Con Guardie armate, metal detector e anche l'esercito", come già avviene in molti luoghi sensibili a partire dal Colosseo "sia per tutelare i visitatori sia per gli scavi". Lo annuncia al FORUM ANSA Massimo Osanna, direttore del Parco archeologico: "Dobbiamo organizzarci bene - dice - anche per non creare code e ingorghi alle entrate, che ...

Pompei - ipotesi guardie armate : 'Tutelare scavi e visitatori dal terrorismo' : C'è l'ipotesi guardie armate a Pompei. In vista dell'emergenza terrorismo, si sta pensando di riorganizzare gli ingressi 'Con guardie armate, metal detector e anche l'esercito', come già avviene in ...

Pompei - inciampa durante la visita agli scavi : fa cadere una colonna : Un giovane turista americano in visita agli scavi di Pompei cade ed urta con forza e accidentalmente una colonna facendola a sua volta cadere. E’ accaduto ieri pomeriggio nel peristilio del Complesso di “Championnet”; la colonna, si legge in una nota del Parco archeologico di Pompei, si è adagiata a terra senza subire danni. I funzionari del Parco, che sono intervenuti per le necessarie verifiche, ne valuteranno ...

Scavi di Pompei - turista calpesta tesori dell’antica città/ E' polemica : "danni da pressione antropica" : Scavi di Pompei: scatta la polemica dopo la foto di un turista francese seduto sulla colonna della Basilica. Archeologi, studiosi e guide turistiche in rivolta.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Pompei - la foto dei monaci tibetani tra gli Scavi fa impazzire il web : Pompei - La città eterna raccontata attraverso le immagini dei visitatori «cambia» prospettiva, offrendo angoli nascosti e scatti inediti. Come la foto dei monaci...

SCAVI A Pompei : TROVATO IL TESORO DELL'ULTIMO FUGGITIVO/ Nella borsa anche la chiave di casa : SCAVI a POMPEI: TROVATO il TESORO DELL'ULTIMO FUGGITIVO il cui scheletro è stato scoperto nei giorni scorsi. In un sacco in cuoio 20 denari d'argento e una chiave, al via gli studi.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:01:00 GMT)