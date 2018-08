Poi la mafia si arrese. E uccise Antonino Scopelliti con un fucile a pallettoni

agi

(Di giovedì 9 agosto 2018) "È senza dubbio un passo in avanti per raggiungere la verità. Il ritrovamento apre scenari importanti per appurare i responsabili di questo odioso crimine, confermando importanti recenti intuizioni investigative". La “verità” a cui fa riferimento il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, è quella sull’omicidio – ancora oggi irrisolto – del giudice Antonino Scopelliti, compiuto il 9 agosto di 27 anni fa (nel 1991) con un agguato a Campo Calabro, mentre rientrava dal mare. Scopelliti, in quei giorni, stava lavorando al maxiprocesso a cosa nostra, di cui avrebbe dovuto rappresentare la pubblica accusa in Cassazione. Leggi anche gli articoli del Sole 24 Ore e Fatto Quotidiano Secondo le ricostruzioni i killer furono almeno due, accostati lungo la strada che collega Villa San Giovanni ...