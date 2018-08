Pjaca | che onore la 10 della Fiorentina

Calciomercato Fiorentina - Pjaca arriva in città : visite mediche iniziate per il giocatore croato : L’ex giocatore della Juventus è arrivato in città per sostenere le visite mediche con il club viola Inizia la nuova avventura di Marko Pjaca con la Fiorentina. Il giocatore croato è arrivato questa mattina a Firenze per sottoporsi alle visite mediche, ultima formalità prima della firma del contratto. Il club dei Della Valle pubblica su twitter una sua foto con la sciarpa della Fiorentina al collo. (ADNKRONOS)L'articolo Calciomercato ...