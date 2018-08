PISTOIA | SPARI A MIGRANTE | SONO STATI DUE 13ENNI Non è razzismo | Don Biancalani e la

Spari contro un migrante a PISTOIA - i responsabili sono due 13enni : I giovani hanno ammesso le loro responsabili tà agli inquirenti, motivando quanto accaduto come un "momento goliardico ed escludendo qualsiasi riconducibilità a motivi razziali o politici"

Gli autori degli spari al migrante di PISTOIA sono due ragazzini di 13 anni : "Atto di goliardia" : sono due ragazzini di 13 anni gli autori delle offese e delle esplosioni di alcuni colpi a salve nei confronti di un cittadino gambiano avvenute la sera del 2 agosto a Vicofaro, nel comune di Pistoia . Lo rende noto la polizia. I due ragazzini , secondo quanto spiegato dagli investigatori, hanno ammesso le loro responsabilità, motivando quanto accaduto come un "momento goliardico, escludendo qualsiasi riconducibilità a motivi ...

PISTOIA - nel centro che ospita i migranti. “Qui spari - insulti e minacce di morte - siamo isolati. Salvini? Colpe anche Minniti” : Babukar Ndolo, Musa Keita e Ibrahim Makalow vengono dal Gambia e fanno parte del centinaio di migranti ospita ti nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) della parrocchia di Vicofaro a Pistoia . Hanno compiuto viaggi durati anni, sono stati detenuti e torturati nelle carceri libiche. Adesso studiano e sono impegnati nei progetti di formazione e di lavoro, come la pizzeria che apre ogni sabato sera, la sartoria e l’orto biologico. A una ...

PISTOIA - spari contro un migrante. Don Biancalani : “Clima di intolleranza - politica e linguaggio di Salvini responsabili “ : “Adesso i ragazzi della nostra parrocchia hanno paura e alcuni di loro stanno addirittura pensando di andarsene”. L’aggressione e gli spari contro Buba Ceesay, 24 anni proveniente dal Gambia, hanno sconvolto la comunità di Vicofaro ( Pistoia ) e il parroco Don Massimo Biancalani va all’attacco: “Nel paese c’è un clima di intolleranza che trova un appoggio nella politica e in particolare nel linguaggio del ministro dell’Interno, Matteo Salvini ”. ...

PISTOIA - SPARI AL MIGRANTE : “URLAVANO BASTARDO NERO”/ Video - racconto del 24enne dopo denuncia don Biancalani : Prete denuncia SPARI contro MIGRANTE in parrocchia a Vicofaro ( PISTOIA ): ultime notizie, Don Biancalani (parroco del caso migranti in piscina) "gli hanno urlato ‘negri di m..’, poi i colpi"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:40:00 GMT)

PISTOIA - prete denuncia spari contro migrante in parrocchia/ Don Biancalani : "gli hanno urlato 'Negri di m..'" : prete denuncia spari contro migrante in parrocchia a Vicofaro , Pistoia , : ultime notizie, Don Biancalani 'gli hanno urlato negri di merda, poi colpi'.

PISTOIA - prete denuncia spari contro migrante in parrocchia/ Don Biancalani : “gli hanno urlato ‘Negri di m..’” : prete denuncia spari contro migrante in parrocchia a Vicofaro (Pistoia): ultime notizie, Don Biancalani (parroco del caso migranti in piscina) "gli hanno urlato ‘Negri di m..’, poi i colpi"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:53:00 GMT)