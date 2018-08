Pistoia | sono stati due ragazzi tredicenni a sparare contro Buba Seaasay

Pistoia - SPARI A MIGRANTE : SONO STATI DUE 13ENNI/ Non è razzismo - Don Biancalani e la Kyenge non ci stanno : PISTOIA , SPARI contro MIGRANTE : aggressori tredicenni. Individuati i due colpevoli dell'aggressione ai danni di un ospite di don Biancalani : "momento di goliardia"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:01:00 GMT)

Spari contro un migrante a Pistoia - i responsabili sono due 13enni : I giovani hanno ammesso le loro responsabili tà agli inquirenti, motivando quanto accaduto come un "momento goliardico ed escludendo qualsiasi riconducibilità a motivi razziali o politici"

Gli autori degli spari al migrante di Pistoia sono due ragazzini di 13 anni : "Atto di goliardia" : sono due ragazzini di 13 anni gli autori delle offese e delle esplosioni di alcuni colpi a salve nei confronti di un cittadino gambiano avvenute la sera del 2 agosto a Vicofaro, nel comune di Pistoia . Lo rende noto la polizia. I due ragazzini , secondo quanto spiegato dagli investigatori, hanno ammesso le loro responsabilità, motivando quanto accaduto come un "momento goliardico, escludendo qualsiasi riconducibilità a motivi ...

Meningite B per bimba di 7 mesi / Ricoverata con urgenza al Meyer di Pistoia - le condizioni sono stabili : Meningite B per bimba di 7 mesi , Ricoverata con urgenza al Meyer di Pistoia . Le condizioni al momento sono stabili , a rendere noto il tutto è stata la Asl Toscana.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:47:00 GMT)

Procreazione assistita - per i giudici di Bologna e Pistoia entrambe le donne di coppia omosex sono madri dalla nascita : “Il figlio voluto dalla coppia omosessuale attraverso il ricorso alla Procreazione medicalmente assistita deve trovare tutela anche sotto il profilo giuridico”. Con queste motivazioni il Tribunale di Pistoia ha stabilito che il comune toscano di Montale, nonostante il rifiuto iniziale, dovrà registrare il figlio di una coppia di donne unite civilmente. Si tratta del primo caso in Italia in cui un giudice riconosce l’applicabilità ...