Pistoia | due 13enni sparano a migrante La difesa nega il razzismo | momento di

Pistoia - Don Biancalani accusa : "Due giovani italiani hanno sparato contro un immigrato" : "Ciao a tutti e a tutte, vi scrivo a quest"ora, le due di notte dagli uffici della Questura di Pistoia, per informarvi che verso le 11.00 a Vicofaro ci sono stati degli spari! Due giovani italiani al grido "negri di merda" hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in direzione di uno dei nostri ragazzi migranti che fortunatamente è rimasto illeso. Sono in corso le indagini, per il momento non so dirvi altro". A denunciare anche via Facebook ...