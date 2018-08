Pirlo-Nazionale | è polemica | “salta tutto ma non per colpa mia”

Pirlo non sarà il vice di Mancini in Nazionale. Pronto Gregucci : TORINO - Andrea Pirlo non sarà il vice del ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini come invece era nei piani dell'ex campione del mondo e della Figc . L'operazione salta per gli impegni di Pirlo con 'Sky', sarà opinionista per la Champions , e anche con gli sponsor personali. Il suo posto nello staff azzurro sarà preso da Angelo ...

Nazionale - Mancini : “Pirlo in staff buona soluzione” : “C’è la possibilità di inserire Andrea Pirlo nel mio staff. Credo che possa essere una buona soluzione”. Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini, parlando dell’anticipazione dell’Ansa sul ritorno dell’ex azzurro in Nazionale. “Andrea è un campione del mondo – ha aggiunto Mancini senza fare accenni alla compatibilità del ruolo di vice ct con quello di opinionista Sky, della quale si ...

