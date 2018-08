Piazza Affari | movimento negativo per Ratti

Piazza Affari : seduta molto difficile per Safilo : Si muove in profondo rosso il produttore di occhiali da sole e da vista , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,40% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Safilo ...

Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari : Il bollettino della BCE, ha detto che l'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. La Banca centrale europea ha confermato la politica accomodante. ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Energica Motor Company : Effervescente Energica Motor Company , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,69%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Energica ...

Piazza Affari : in bella mostra Fincantieri : Protagonista il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,20%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fincantieri evidenzia un ...

Piazza Affari : accelera Fiera Milano : Prepotente rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra una salita bruciante del 2,65% sui valori precedenti. A ...

Eurolandia in calo. Piazza Affari fanalino di coda : Teleborsa, - Partenza all'insegna della debolezza per le principali borse europee dopo la chiusura prudente dei mercati americani e asiatici. In generale, sul sentiment degli investitori continua a ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (9 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta ancora sotto i 22.000 punti. Pochi dati macroeconomici previsti in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 04:42:00 GMT)

Borse - Piazza Affari chiude in rosso : BPER la peggiore : Mercoledì nero per la borsa di Milano che perde lo 0,3%. Giornata positiva per Pirelli: ecco i dati su tutti i principali...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Aeffe : In forte ribasso la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra un disastroso -2,52%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World ...

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Geox : Sottotono l' azienda delle scarpe che respirano , che passa di mano con un calo dell'1,90%. La tendenza ad una settimana di Geox è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

In evidenza Tamburi sul listino di Piazza Affari : Prepotente rialzo per Tamburi , che mostra una salita bruciante del 2,09% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tamburi evidenzia un andamento più marcato ...

Fiera Milano in caduta libera a Piazza Affari : Pressione su illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,44%. Su base settimanale, il ...

Piazza Affari : in rally Gima Tt : Brillante rialzo per Gima Tt , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,52%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò ...