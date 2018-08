Piazza Affari chiude in calo | Ftse Mib a -0 | 72% Pesano le banche

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 17% - : Teleborsa, - Il Settore bancario italiano termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 10.001,74, in calo dell'1,17% ...

Piazza Affari negativa con i bancari. FTSE MIB -0 - 72% : Nel bollettino mensile della BCE si legge che nella riunione di politica monetaria svoltasi il 14 giugno scorso la Banca Centrale Europea ha osservato che l'economia dell'area dell'euro prosegue su ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib a -0 - 72% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,72% a 21.634 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,61% a quota 23.908 ...

Piazza Affari : seduta molto difficile per Safilo : Si muove in profondo rosso il produttore di occhiali da sole e da vista , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,40% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Safilo ...

Piazza Affari : movimento negativo per Ratti : Rosso per la big italiana del tessile , che sta segnando un calo dell'1,94%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari : Il bollettino della BCE, ha detto che l'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. La Banca centrale europea ha confermato la politica accomodante. ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Energica Motor Company : Effervescente Energica Motor Company , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,69%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Energica ...

Piazza Affari : in bella mostra Fincantieri : Protagonista il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,20%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fincantieri evidenzia un ...

Piazza Affari : accelera Fiera Milano : Prepotente rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra una salita bruciante del 2,65% sui valori precedenti. A ...

Eurolandia in calo. Piazza Affari fanalino di coda : Teleborsa, - Partenza all'insegna della debolezza per le principali borse europee dopo la chiusura prudente dei mercati americani e asiatici. In generale, sul sentiment degli investitori continua a ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (9 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta ancora sotto i 22.000 punti. Pochi dati macroeconomici previsti in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 04:42:00 GMT)

Borse - Piazza Affari chiude in rosso : BPER la peggiore : Mercoledì nero per la borsa di Milano che perde lo 0,3%. Giornata positiva per Pirelli: ecco i dati su tutti i principali...