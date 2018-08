Perseidi 2018 | in arrivo una pioggia di stelle cadenti Ecco dove e come vederle

Perseidi 2018 – Lacrime di San Lorenzo : Perchè Lacrime di San Lorenzo? Come ogni anno ad Agosto torna il tradizionale appuntamento con le “Lacrime di San Lorenzo”, meglio note agli astronomi ed appassionati come Perseidi. Le Lacrime di San Lorenzo derivano dal martirio di San Lorenzo, che secondo la tradizione arse sulla graticola nel 258, la cui ricorrenza si celebra proprio il 10 agosto e da cui deriva il nome popolare dello sciame. Quando il Picco e come osservarle? Lo sciame ...