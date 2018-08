Perez il Real continuerà a vincere

Mercato - Real Madrid - Perez non cita Modric ma avvisa : "Qui solo i migliori al mondo" : Le parole - "La storia del Santiago Bernabeu, lo stadio dove gioca il Real, ndr, merita i più forti giocatori al mondo - ha detto Perez - e noi dobbiamo sforzarci perché questa nostra identità venga ...

Real Madrid - Lopetegui spaventa l’Inter : “Perez è stato chiaro su Modric. La ribellione di Kovacic? Ecco la verità” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Luka Modric, sottolineando come Perez sia stato chiaro sulla sua permanenza Continua a tenere banco in casa Real Madrid il futuro di Luka Modric, il centrocampista croato ha intenzione di chiudere la sua esperienza in Spagna dopo un colloquio con Florentino Perez. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV La situazione resta in continuo divenire, anche se Lopetegui ha ...

Inter - Modric : il Real è "spiazzato". Ma l'incontro con Perez slitta : Se non altro, si è aperto un "fronte Modric". E non basterà la secca richiesta di Florentino Perez di ieri per chiudere i discorsi. Il Real Madrid si è accorto di avere una questione da risolvere con ...

Calciomercato Real Madrid; Florentino Perez : “Modric via per 750 milioni” : Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni al quotidiano Marca sul futuro di Luka Modric. Ecco le parole del presidente del Real Madrid: “L’unica possibilità che Modric vada via è pagando 750 milioni di euro”. Luka Modric, come ribadito da Marca, non lascerà il Real Madrid nel corso di questa estate, in quanto legato da un contratto fino al 2020. Modric tornerà la settimana ...

Modric vuole l'Inter : parlerà con Florentino Perez per lasciare il Real Madrid : Il regista croato ha dato la disponibilità a vestire di nerazzurro, ma l'affare resta complicato. Vidal in attesa

Real Madrid - Florentino Perez fa la spesa a Londra : offerta monstre per due assi del Chelsea : Il presidente del Real Madrid avrebbe presentato al Chelsea un’offerta da 110 milioni di euro per Willian e Courtois Asse caldissimo tra Real Madrid e Chelsea, i blancos decisi a fare la spesa a Londra, provando a scippare due giocatori a Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Florentino Perez sarebbe vicinissimo a mettere le mani su Thibaut Courtois e Willian, profili individuati da Lopetegui per rinforzare la ...

Batosta per il Real Madrid : Sarri blocca Hazard ed ora su chi virerà Florentino Perez? Uno sguardo anche in Italia… : Real Madrid alle prese con le disperata ricerca di un calciatore che possa anche solo lontanamente far dimenticare Cristiano Ronaldo Il Real Madrid va alla ricerca di calciatori che possano, anche solo lontanamente, far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. L’idea di Florentino Perez è quella di prendere due calciatori in attacco per rimpolpare il reparto orfano di CR7. Inizialmente si pensava al duo Hazard-Kane, ma il ...

Real Madrid - ecco Vinicius : "Dimostrerò che valgo". Perez : "Da noi i migliori giovani" : Il Madrid sta rafforzando il processo di ricerca di giocatori giovani che possono diventare molto presto grandi punti di riferimento in questo sport. Ho detto qualche giorno fa che avrei rinforzato ...