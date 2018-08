Perché il presidente della Rai dovrebbe essere Fabio Rovazzi

Perché il Cda RAI ha il dovere di nominare tempestivamente un altro presidente : Non appena la Commissione parlamentare di vigilanza ha respinto la candidatura alla presidenza della RAI di Marcello Foa, alcuni esponenti della maggioranza penta leghista hanno cominciato a diffondere la notizia secondo la quale, in qualità di consigliere anziano, lo stesso Foa potrebbe esercitare

Se cerchi su google la parola IDIOT esce il presidente Donal Trump. Ecco spiegato il perchè : Come mai se scrivo parola IDIOT su google escono risultati del president Donald Trump? Un gruppo di attivisti britannic0 ? riuscito a “ingannare” l’algoritmo del motore di ricerca e ogni volta che viene inserita la parola “IDIOT” viene restituita sotto foto una serie di scermate con l’immagine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo in realt? accadeva venerd?, se provate per? a inserire IDIOT funziona ancora adesso, almeno una ...

Torna di moda l’“incompatibilità allarmante” del presidente della Consob. Perché? : Roma. Dopo la Ragioneria dello stato, il Mef e l’Inps, è l’ora dell’assalto ai vertici della Consob. In commissione Finanze i deputati di Lega e M5s hanno sferrato un attacco frontale al neo presidente dell’Authority, insediatosi ad aprile, accusato di “incompatibilità con l’attività di vigilanza”.

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Salvini contro Boeri : "fenomeno - presto cambiamenti"/ Video - Perché il Ministro ce l'ha col Presidente Inps : Matteo Salvini "pensiona" Tito Boeri: "Un fenomeno sui migranti". Poi avverte: "Anche all'Inps si cambierà". Le ultime notizie sul nuovo scontro: Di Maio e Giorgetti dribblano le polemiche

Roberto Fico - Perché il presidente della Camera dovrebbe vergognarsi : a chi non versa i contributi : Il presidente della Camera Roberto Fico si candida a diventare il campione tra i grillini che pensano di predicare bene, ma razzolano un po' come pare a loro. Mentre quello che passa come l'ortodosso ...

Gli USA hanno scelto il presidente del Kosovo Perché si può ricattare facilmente - : "Haradinaj ha affermato che il Kosovo non ha una sua politica estera perché questa è gestita dagli americani. Gli USA li ricattano per il ruolo che hanno svolto durante le guerre balcaniche degli ...