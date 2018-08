Perché il governo ha rinviato la liberalizzazione del mercato di luce e gas

Tajani : governo non durerà molto - Perché è contro natura : Milano, 6 ago., askanews, - 'Questo governo non durerà a lungo, perché è contro natura. Mangerà un panettone scaduto e un uovo di Pasqua andato a male'. E' quanto ha affermato il vicepresidente di ...

"Perché sui vaccini sto contro il governo" : L'emendamento al milleproroghe presentato e approvato ieri dalla maggioranza al Senato, agisce sulla legge vaccini prorogando di un anno la necessità della presentazione del certificato vaccinale per la frequenza al nido e alla materna. Non cancella l'obbligo, ma proroga il controllo. Per usare una metafora è come se imponessi l'uso delle cinture di sicurezza in auto ma impedissi per un anno di fare la multa a chi non le ...

Perché il governo ha cambiato in corsa i vertici di Ferrovie dello Stato : Gianfranco Battisti, nuovo ad delle Ferrovie dello Stato (Foto Piero Cruciatti / LaPresse) Cambio ai vertici delle Ferrovie dello Stato. Gianluigi Castelli e Gianfranco Battisti subentrano, rispettivamente, come presidente e amministratore delegato del colosso ferroviario nazionale. Sostituiscono Gioia Ghezzi e Renato Mazzoncini, che dal dicembre del 2015, per quasi tre anni, hanno retto il timone delle Ferrovie. Castelli e Battisti, uomini ...

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ecco Perché i 5 Stelle non possono dire sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Ferrovie dello Stato - Mazzoncini : “Lascio Perché il governo applica spoil system. In questi 3 anni i bilanci migliori di sempre” : Dopo la decisione del ministero dei Trasporti di azzerare il cda delle Ferrovie dello Stato, l’amministratore delegato uscente Renato Mazzoncini scrive ai dipendenti del gruppo rivendicando i risultati degli ultimi tre anni. “A seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system, lascio l’incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane”, scrive il manager che era Stato scelto dall’ex premier Matteo Renzi e ...

Alessandra Ghisleri - la profezia sul governo M5s-Lega : 'Economia - Perché a ottobre saranno guai' : I sondaggi negli ultimi giorni danno ancora il consenso di M5s e Lega in forte ascesa , mentre il Pd comincia un lento e inesorabile calo. Proprio per il Pd, Alessandra Ghisleri riserva l'analisi più ...

Paolo Becchi contro Federica Mogherini : 'Fa danni - Perché il governo deve mandarla a casa' : Slogan a parte, in quattro anni ha davvero fatto ben poco. Stiamo parlando di Federica Mogherini, l' Alto rappresentante dell' Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in altre parole il ministro degli esteri dell' Ue. La bella statuina della Commissione, una sorta di Madame Silence come l' abbiamo definita il mese scorso in occasione del ...

Governo : Librandi (Pd) - Salvini e Di Maio spieghino perchè proteggono Savona : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – ‘I due grandi statisti Salvini e Di Maio dovrebbero spiegare agli italiani qual è il plusvalore del ministro Savona, che ha già minacciato il nostro Paese con piani B e cigni neri, e che ieri abbiamo scoperto essere indagato, andando contro tutto ciò che Lega e 5Stelle hanno detto in questi anni. Perché lo proteggono? Cosa c’è dietro questo muro su Savona?”. Lo afferma Gianfranco ...

Decreto dignità - Perché quelle del governo secondo me sono solo chiacchiere : La realtà esiste. E per il governo del “cambia e mento” i nodi vengono al pettine. Il fantomatico Decreto dignità voluto da Gigino Di Maio altro non è che il Decreto falsità. Emblematica la relazione del presidente dell’Inps, la quale sembrerebbe evidenziare tutte le omissioni del Ministro pentastellato. Oramai siamo alla farsa completa. Il Ministro del Lavoro Di Maio, che già di per sé sarebbe un ossimoro, non ha altra soluzione che ...

Perché Donald Trump non merita ancora la sufficienza piena : i voti dopo 20 mesi di governo : L'approccio manicheo non puo' essere la chiave per interpretare realta' complesse in nessun campo, tantomeno in politica dove la passione e' un elemento di base che polarizza i sentimenti ed ...

Governo : Gentiloni - perchè Milleproroghe in estate? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Leggo che il Governo sta per presentare un decreto #Milleproroghe. Tipico decreto di fine anno, perché farlo ad agosto? Per i ritardi, i dissensi sulle nomine, i rinvii accumulati. Così, arriva il cambiamento, almeno di stagione. Sarà tre volte Natale?”. Lo scrive su twitter Paolo Gentiloni del Pd. L'articolo Governo: Gentiloni, perchè Milleproroghe in estate? sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Gentiloni - perchè Milleproroghe in estate? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Leggo che il Governo sta per presentare un decreto #Milleproroghe. Tipico decreto di fine anno, perché farlo ad agosto? Per i ritardi, i dissensi sulle nomine, i rinvii accumulati. Così, arriva il cambiamento, almeno di stagione. Sarà tre volte Natale?”. Lo scrive su twitter Paolo Gentiloni del Pd. L'articolo Governo: Gentiloni, perchè Milleproroghe in estate? sembra essere il primo su ...

Decreto Dignità - il Perché dello scontro tra governo e Boeri : Accuse reciproche tra i ministri di Lega e 5 Stelle e il presidente dell'Inps. Alla base di tutto, le stime sugli effetti dei provvedimenti sul lavoro

Perché la protezione dei dati deve essere una priorità del governo : Signor Presidente della Camera, Autorità, Signore e Signori, Questa è la prima Relazione che il Garante presenta in un contesto normativo profondamente segnato dal nuovo quadro giuridico europeo, pienamente applicabile da poco più di un mese. Si tratta di una disciplina fortemente innovativa, capace