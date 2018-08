Perché i social network ci rendono asociali?

Calhanoglu - divorzio social : i Perché della fine del suo matrimonio : Una storia d'amore arrivata ormai ai titoli di coda e finita davvero male. Tra Hakan Calhanoglu e la moglie , ormai ex, Sinem Gundogdu qualcosa si è rotto in maniera definitiva. "Ho deciso di non ...

Temptation Island Vip non accontenta il proprio pubblico social. Perché? : Attorno alle 22:50 di ieri sera mercoledì 1° agosto, durante una pausa di Temptation Island, compare a sorpresa il primo spot promozionale della versione Vip del reality show estivo di canale 5. Come sappiamo sarà condotta da Simona Ventura ed arriverà a settembre, ma non c'è il tempo di esultare troppo che arrivano subito le prime polemiche a caratterizzare l'attesa.I canali social del programma da ieri hanno rilanciato il promo di ...

Romina Power e Al Bano Carrisi/ "Il duo canoro" infuriato - sui social minaccia querele e denunce : ecco Perché : Romina Power e Al Bano Carrisi infuriati convocano il loro avvocato per risolvere l'ultima diatriba che li ha visti protagonisti. ecco il comunicato ufficiale e le motivazioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Marco Mengoni sparisce dai social e poi ritorna. Ecco Perché.. : I fan sono rimasti col fiato sospeso. Per mezzo pomeriggio su Instagram e Facebook non c'era più traccia di Marco Mengoni. Attacco hacker? No. Il cantante ha tenuto i fan sulle spine. Loro hanno ...

Marco Mengoni - ecco Perché era sparito dai social : Venerdì scorso le pagine Facebook, Instagram e Twitter di Marco Mengoni erano misteriosamente sparite dalla Rete, mettendo in agitazione i fan. Ma il misterioso “black out” ha ora una spiegazione: si è trattato infatti di una trovata commerciale per lanciare il suo nuovo album che uscirà il prossimo 30 novembre. Intorno alle 14 di lunedì infatti, tutti i suoi profili sono tornati magicamente online, pubblicando un video che annuncia ...

Francesca Barra : "Chi ci critica sui social lo fa Perché vorrebbe essere noi. Per Claudio ho abbandonato il lavoro" : Francesca Barra è emozionata e felice. E in una lunga intervista a il Corriere della Sera racconta il "giorno" prima delle nozze con Claudio Santamaria, suo amore d'infanzia, ritrovato dopo lunghi anni di distanza, un matrimonio fallito a testa e 4 figli, 3 per lei, una per lui."Claudio è stato il mio primo lento, avevo 11 anni"I due si erano già sposati a Las Vegas dopo soli 8 mesi di frequentazione, ma hanno voluto farlo ...

Ciclismo – L’annuncio di Peter Sagan sui social : “io e Kate ci separiamo! Ecco perchè” : Peter Sagan e la moglie Kate si separano: sui social l’annuncio dello slovacco Peter Sagan sta partecipando al Tour de France 2018. Attualmente in maglia verde, lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha deciso di aprire una piccola parentesi sui social per annunciare un importante decisione privata: Sagan e la moglie Kate hanno deciso di separarsi. AFP PHOTO / Jeff PACHOUD A poco meno di un anno dalla nascita del figlio Marlon, la notizia ...

Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli - Perché è finita?/ Uomini e Donne - l'ex corteggiatrice sbotta sui social! : Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli, perché si sono lasciati? Il motivo dell'addio della coppia di Uomini e Donne continua a rimanere un mistero, lei sui social sbotta!(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Taglio alle pensioni d’oro e aumento degli assegni sociali : ?Perché i conti non tornano : Tutto dipende da dove si posizionerà l’asticella della limatura ai trattamenti più elevati. Cambia la platea se la sforbiciata parte da 4 mila euro netti o dai 5 mila...

Perché collezionare figurine via social costa un terzo che in edicola : Il mercato delle figurine, di Serie A o dei Mondiali, è morto? No, è semplicemente evoluto dietro la tecnologia. Console e smartphone sono avversari temibili e massivi – i ragazzi preferiscono i joystick alle stickers – ma i collezionisti di lunga data continuano a provare quell’intenso brivido lungo la schiena quando aprono un pacchetto di “figu”. Ecco, il nodo attuale è proprio questo: se venti anni fa la sola soluzione all’arcano di ...

Ecco Perché le bacheche social sono piene di gente in maglietta rossa : Un paese colorato di magliette rosse, da quota 2000 del rifugio Gran Paradiso all' isola di Lampedusa passando per i campi di formazione sui beni confiscati di Libera alla Goletta Verde di Legambiente ...

Perché il Pd rischia di scomparire come i socialisti francesi : Ha perso Siena, Pisa e mezza Toscana. Il suo problema non è Renzi ma qualcosa di profondo: non riesce più a interpretare il suo popolo